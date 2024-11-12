Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в конце 3-го периода матча с «Сан-Хосе». «Флайерс» начали овертайм в меньшинстве

Матвей Мичков получил малый штраф за стычку с Макклином Селебрини.

Эпизод произошел в концовке третьего периода матча между «Филадельфией» и «Сан-Хосе » (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

В борьбе за шайбу первый номер драфта-2024 выбил клюшку из рук у Мичкова , после чего 19-летний россиянин толкнул 18-летнего канадца и ткнул ему крагой в лицо.

Судьи выписали 7-му номеру драфта-2023 малый штраф, наказав только его. В итоге «Флайерс» начали овертайм в меньшинстве.

Мичков – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. У него 12 очков в 14 играх