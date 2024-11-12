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  • Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в конце 3-го периода матча с «Сан-Хосе». «Флайерс» начали овертайм в меньшинстве
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Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в конце 3-го периода матча с «Сан-Хосе». «Флайерс» начали овертайм в меньшинстве

Матвей Мичков получил малый штраф за стычку с Макклином Селебрини.

Эпизод произошел в концовке третьего периода матча между «Филадельфией» и «Сан-Хосе» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

В борьбе за шайбу первый номер драфта-2024 выбил клюшку из рук у Мичкова, после чего 19-летний россиянин толкнул 18-летнего канадца и ткнул ему крагой в лицо.

Судьи выписали 7-му номеру драфта-2023 малый штраф, наказав только его. В итоге «Флайерс» начали овертайм в меньшинстве. 

Мичков – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. У него 12 очков в 14 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
драки
logoФиладельфия
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoМакклин Селебрини
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