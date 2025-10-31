Защитник «Спартака» Кин о жизни в Москве: «Я ничем не занимаюсь особо. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю – как и все»

Защитник «Спартака» Джоуи Кин сказал, что не ведет активный образ жизни в Москве.

26-летний хоккеист набрал 17 (3+14) очков в 18 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы уже не в первый раз приезжаете в «Спартак». Вас что‑то удивило в игре команды и тренировочном процессе или ничего принципиально нового не заметили?

– Безусловно, приятно начать мой третий сезон в «Спартаке», это мой второй сезон под руководством Жамнова , так что я прекрасно знаком со всеми требованиями. Я понимаю, чего от меня ожидают, стараюсь делать все возможное, чтобы добиваться результата.

– Москва за время вашего отсутствия поменялась?

– Да, честно говоря, я особо ничем не занимаюсь. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю. Да как и все, - сказал американский хоккеист.