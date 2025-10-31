  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Спартака» Кин о жизни в Москве: «Я ничем не занимаюсь особо. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю – как и все»
2

Защитник «Спартака» Кин о жизни в Москве: «Я ничем не занимаюсь особо. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю – как и все»

Защитник «Спартака» Джоуи Кин сказал, что не ведет активный образ жизни в Москве.

26-летний хоккеист набрал 17 (3+14) очков в 18 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вы уже не в первый раз приезжаете в «Спартак». Вас что‑то удивило в игре команды и тренировочном процессе или ничего принципиально нового не заметили?

– Безусловно, приятно начать мой третий сезон в «Спартаке», это мой второй сезон под руководством Жамнова, так что я прекрасно знаком со всеми требованиями. Я понимаю, чего от меня ожидают, стараюсь делать все возможное, чтобы добиваться результата.

– Москва за время вашего отсутствия поменялась?

– Да, честно говоря, я особо ничем не занимаюсь. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю. Да как и все, - сказал американский хоккеист. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
светская хроника
еда
logoСпартак
logoДжоуи Кин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Василевский обошел Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ – 334 матча. Вратарь «Тампы» на 3-м месте среди россиян в истории лиги
29 минут назад
Башкиров может покинуть «Ладу». У экс-форварда «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата» 5 очков за 18 игр в сезоне (Артур Хайруллин)
39 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Вегас» против «Колорадо», «Анахайм» примет «Детройт»
сегодня, 09:13
Ковальчук о жене-альпинистке: «Пора заканчивать, надо находить новое хобби. Поднимается на 8 000 метров без дополнительного кислорода – это очень круто»
сегодня, 08:47
Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет
сегодня, 08:37
«Сибирь» показала альтернативную форму к дню рождения клуба: «В основе – буква «С» в стилистике 70‑х и снежинка из начала 80‑х»
сегодня, 08:23Фото
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Адмирал», «Трактор» сыграет с «Барысом», «Автомобилист» – с «Сибирью», «Локомотив» против СКА
сегодня, 07:55
Кузнецов о Ротенберге: «У нас отличные отношения, после дебюта за «Металлург» от него было одно из первых сообщений. Если позовут в «Россию 25» – первым же рейсом сяду и поеду»
сегодня, 07:45
Дедунов о визите «Сочи» на базу спецназа: «Самым сложным было толкать БТР. Общались с участниками СВО – убедился, что от этих ребят идет сильная энергия»
сегодня, 07:22
Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»
сегодня, 06:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шефер набрал 8 очков за первые 10 матчей в НХЛ – 2-е место в истории лиги для 18-летних защитников. Рекорд у Хаусли – 10 очков в 1982 году
15 минут назад
Никишин устроил стычку с Маклином в матче «Каролины» с «Айлендерс». Судьи дали игрокам по 2 минуты за грубость
49 минут назад
40-летний Перри сделал дубль с «Детройтом» и продлил результативную серию до 5 матчей
сегодня, 08:59
Сегин провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. У 33-летнего форварда «Далласа» 814 очков за карьеру
сегодня, 08:11
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Шервуд с хет-триком, Виларди с 2+1 и Зеграс с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:10
Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Ванкувера» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 9+0 в 12 играх
сегодня, 07:00
Стэмкос продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Нэшвилла» 1+1 в 12 матчах в сезоне при полезности «минус 6»
сегодня, 06:34
Зеграс набрал 12 очков в первых 10 играх за «Филадельфию». Это лучший результат для новых игроков команды с 2009 года
сегодня, 06:22
Тэйвс впервые в карьере в НХЛ сыграл против «Чикаго». У 37-летнего форварда «Виннипега» ассист, 6 бросков и 70% на точке в матче с бывшим клубом
сегодня, 05:58