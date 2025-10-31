Капризов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 16 очков в 12 играх в сезоне
Кирилл Капризов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард стал автором единственной шайбы «Миннесоты» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (1:4).
На счету 28-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Кирилл (21:38, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
