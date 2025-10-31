Дедунов о визите «Сочи» на базу спецназа: «Самым сложным было толкать БТР. Общались с участниками СВО – убедился, что от этих ребят идет сильная энергия»

Павел Дедунов рассказал о визите игроков «Сочи» на базу спецназа.

Сочинская команда, которой руководит Владимир Крикунов , занимает текущее последнее место в Фонбет Чемпионате КХЛ с 10 очками в 18 играх.

Игроки «Сочи» несколько дней назад побывали на базе спецназа. Во время визита хоккеисты, в частности, толкали БТР и преодолевали полосы препятствий. Кроме того, было общение с участниками СВО.

«Наверное, больше всего было интересно, как надо оказывать первую медицинскую помощь. В любой ситуации такое имеет место быть, и нужны знания, чтобы правильно такую помощь оказать. Потому что от этого зависит чья-то жизнь: твоя, твоего друга, еще кого-то. Думаю, что сохранить чью-то жизнь – это самое главное.

Самым сложным же физически было толкать БТР. Его непросто сдвинуть с места, плюс это все делается одним действием, а не так, что кто хочет, тот и толкает. Опять же смысл в том, что нужно действовать командой, сообща.

Я сам был в Ижевске, стрелял из автомата Калашникова, только одиночными выстрелами. Из пистолетов стрелял тоже достаточно неплохо. Оружие держал, в мишени попадал.

Ходили слухи, что мы поедем в такое необычное место, где закаляется дух, чтобы проникнуться работой ребят, поддержать их, а они поддержат нас. Ну и был посыл, что никогда не надо сдаваться, потому что ситуации бывают непростые и в жизни, и на площадке, надо быть сильным духом. Наверное, с этим и была связана наша поездка в это место.

Было общение с определенным кругом лиц, участвовавшим в СВО. Они узнали о нас какие-то моменты, мы – у них. У меня много знакомых, которые там находятся. Я прекрасно знаю, что это за люди, кто они и чего они стоят. Это обычные граждане нашей большой родины с разных мест, маленьких городков. У них такая обязанность. У меня только подтвердилось, что такие ребята являются мужественными, от них идет сильная энергия. Я в этом только убедился», – сказал капитан «Сочи ».