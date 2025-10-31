Панарин остался без очков в 4-м матче подряд: 5 бросков и 2 потери за 20:01 против «Эдмонтона». У него 2+5 в 12 играх в сезоне
Артемий Панарин остался без очков в 4-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).
Россиянин, которому 30 октября исполнилось 34 года, не отметился результативными действиями (20:01, нейтральная полезность, 5 бросков в створ, 2 потери, 1 перехват).
У Панарина нет очков в последних 4 играх – 16 бросков в створ и «минус 3» на отрезке.
В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 12 играх при «минус 4».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости