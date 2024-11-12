Судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком», признал подлинность видео – ролик был записан несколько лет назад

Судья, оскорблявший Юргена Клоппа, признал подлинность видео.

Напомним, в социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет бывшего главного тренера «Ливерпуля » Юргена Клоппа «полным мудаком» и обвиняет его в высокомерии.

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, отстранила Кута на время расследования.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, судья признал подлинность видеозаписи, сделанной несколько лет назад.

Кут будет отстранен до полного завершения расследования PGMOL.

Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео