Судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком», признал подлинность видео – ролик был записан несколько лет назад
Судья, оскорблявший Юргена Клоппа, признал подлинность видео.
Напомним, в социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «полным мудаком» и обвиняет его в высокомерии.
PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, отстранила Кута на время расследования.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, судья признал подлинность видеозаписи, сделанной несколько лет назад.
Кут будет отстранен до полного завершения расследования PGMOL.
Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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