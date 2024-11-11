Судья Кут называл Клоппа «полным мудаком» – видео появилось в соцсетях. PGMOL проводит проверку

В Англии проверят оскорбительные высказывания судьи про Юргена Клоппа.

В социальных сетях распространилось видео, в котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями говорит о бывшем главном тренере «Ливерпуля ». Когда был снят этот ролик, неизвестно.

Оценивая один из матчей «красных», в котором он исполнял роль резервного арбитра, Кут заявил, что мерсисайдцы «сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о Клоппе , судья сказал: «Мудак, полный мудак».

«Помимо того, что он разносил мою работу в их матче с «Бернли» во время локдауна, он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми, так что я делаю все возможное, чтобы не говорить с ним», – заявил Кут.

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, проводит расследование этой ситуации.