Судья Кут называл Клоппа «полным мудаком» – видео появилось в соцсетях. PGMOL проводит проверку
В Англии проверят оскорбительные высказывания судьи про Юргена Клоппа.
В социальных сетях распространилось видео, в котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями говорит о бывшем главном тренере «Ливерпуля». Когда был снят этот ролик, неизвестно.
Оценивая один из матчей «красных», в котором он исполнял роль резервного арбитра, Кут заявил, что мерсисайдцы «сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о Клоппе, судья сказал: «Мудак, полный мудак».
«Помимо того, что он разносил мою работу в их матче с «Бернли» во время локдауна, он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми, так что я делаю все возможное, чтобы не говорить с ним», – заявил Кут.
PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, проводит расследование этой ситуации.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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