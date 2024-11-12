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НХЛ. «Питтсбург» играет с «Далласом», «Филадельфия» против «Сан-Хосе», «Каролина» встречается с «Вегасом»

«Каролина» в гостях играет с «Вегасом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» дома уступил «Монреалю» (5:7), «Филадельфия» принимает «Сан-Хосе», «Колорадо» встречается с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoПиттсбург
logoФиладельфия
logoБаффало
logoМонреаль
logoКаролина
logoНэшвилл
logoКалгари
logoКолорадо
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
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