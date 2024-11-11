«Спартак» готов потратить 40-50 млн евро на трансферы зимой. Клуб хочет подписать форварда, вингера, хавбеков и правого защитника (Legalbet)

«Спартак» готов совершить несколько крупных трансферов зимой.

Как сообщает Legalbet, перед уходом Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белые составили план на зимнее трансферное окно. Московский клуб готов потратить около 40-50 млн евро для усиления нескольких позиций.

«Спартак» готов заплатить от 12 до 15 миллионов евро за нападающего, зарплата которого может составить около 3 млн евро в год. Если клубу удастся найти топ-форварда, ему готовы предложить более высокий оклад.

Также москвичи готовы потратить 15 млн евро на полузащитника бокс-ту-бокс и 10 млн на вингера. Первому могут платить до 3 млн евро в год, второму – около 2 млн.

Помимо этого, красно-белые хотят рассмотреть россиян для укрепления позиций правого защитника и опорного полузащитника. На игроков с российским паспортом «Спартак » готов потратить значительно меньшую сумму, чем на иностранцев.

Окончательный трансферный план будет зависеть от нового спортивного директора.