«Спартак» готов потратить 40-50 млн евро на трансферы зимой. Клуб хочет подписать форварда, вингера, хавбеков и правого защитника (Legalbet)
Как сообщает Legalbet, перед уходом Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белые составили план на зимнее трансферное окно. Московский клуб готов потратить около 40-50 млн евро для усиления нескольких позиций.
«Спартак» готов заплатить от 12 до 15 миллионов евро за нападающего, зарплата которого может составить около 3 млн евро в год. Если клубу удастся найти топ-форварда, ему готовы предложить более высокий оклад.
Также москвичи готовы потратить 15 млн евро на полузащитника бокс-ту-бокс и 10 млн на вингера. Первому могут платить до 3 млн евро в год, второму – около 2 млн.
Помимо этого, красно-белые хотят рассмотреть россиян для укрепления позиций правого защитника и опорного полузащитника. На игроков с российским паспортом «Спартак» готов потратить значительно меньшую сумму, чем на иностранцев.
Окончательный трансферный план будет зависеть от нового спортивного директора.
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