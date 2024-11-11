У Кузнецова нет очков в трех матчах подряд при 18 минутах штрафа. Форвард СКА набрал 7+11 в 20 играх
Евгений Кузнецов не набрал очки в 3-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА на выезде проиграл «Авангарду» со счетом 1:2. Это пятое подряд поражение команды Романа Ротенберга.
Нападающий петербургского клуба Евгений Кузнецов остался без очков в 3-м матче подряд. На этом отрезке у него 18 минут штрафа.
У Кузнецова 18 (7+11) очков в 20 играх регулярного чемпионата. Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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