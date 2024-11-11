Евгений Кузнецов не набрал очки в 3-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА на выезде проиграл «Авангарду » со счетом 1:2. Это пятое подряд поражение команды Романа Ротенберга.

Нападающий петербургского клуба Евгений Кузнецов остался без очков в 3-м матче подряд. На этом отрезке у него 18 минут штрафа.

У Кузнецова 18 (7+11) очков в 20 играх регулярного чемпионата. Подробная статистика форварда – здесь .