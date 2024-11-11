Лыжи. «Югория. Первый снег». Якимушкин, Устюгов, Червоткин, Мальцев и Спицов пробегут коньковую «разделку» на 10 км
Якимушкин, Устюгов, Червоткин, Спицов пробегут коньковую «разделку» в Хантах.
Лыжные гонки
Ханты-Мансийск
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
Начало – 9:30 по московскому времени.
Старт-лист
80. Савелий Коновалов
85. Кирилл Стрельцов
95. Артем Мальцев
97. Иван Якимушкин
100. Сергей Устюгов
105. Егор Митрошин
108. Сергей Ардашев
115. Алексей Червоткин
118. Андрей Мельниченко
121. Денис Спицов
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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