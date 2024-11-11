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Хайо Зеппельт признал недостоверность утверждений о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» в международном фехтовании

Журналист Зеппельт признал недостоверность своих утверждений об Усманове.

Бизнесмен Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в 2022 году приостановил выполнение своих обязанностей. Сейчас он снова выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIE.

Немецкий телеканал ARD ранее выпустил ряд расследований Зеппельта, в которых утверждалось, что Усманов якобы создал систему коррупции в FIE «для подкупа судей на международном уровне».

«Журналист Хайо Зеппельт, автор опубликованного в эфире телеканала ARD репортажа, содержащего не соответствующие действительности высказывания о якобы существующей в международном фехтовании «системы подкупа судей», за которую ответственен Алишер Усманов <...> отказался от своих слов и подписал заявление о прекращении противоправных действий.

Хайо Зеппельт подписал персональное заявление о прекращении противоправных действий в отношении Алишера Усманова. Этим документом Зеппельт подтвердил отказ от распространения ложных заявлений, сделанных в его авторском репортаже на германском телеканале ARD в августе 2024 года, и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств.

Утверждения Зеппельта были последовательно отвергнуты Усмановым и руководством FIE. В сентябре 2024 года они были запрещены решением Земельного суда Гамбурга, который признал их «недопустимыми сообщениями, основанными на подозрениях». Ранее эти заявления также были удалены рядом других СМИ в результате досудебных договоренностей.

В октябре компания WDR, входящая в консорциум ARD, сделала письменное заявление «о признании судебного запрета суда Гамбурга» и об «отказе от всех прав на его оспаривание». Скандальный репортаж был удален.

Таким образом, претензии Алишера Усманова к Хайо Зеппельту в рамках гражданского права были урегулированы. Вместе с тем, в сентябре 2024 года в прокуратуру Кельна поступило заявление Усманова о привлечении Зеппельта – а также еще одного спикера репортажа, отставного судьи FIE Маркуса Шульца – к уголовной ответственности за распространение клеветы и наговор.

Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Алишера Усманова в области медиа-права, отметил: «Ложность инсинуаций, сделанных господином Зеппельтом в эфире ARD, была настолько очевидна, что в итоге этот журналист и его вещатель приняли единственно верное для себя решение. Вещатель – признать судебный запрет, а Зеппельт – подписать письмо о прекращении противоправных действий.

Тому, кто не способен представить доказательств своей клевете, не остается иного, чем признать, что его целью никогда не была честная и обоснованная журналистика. На самом деле он хотел лишь дискредитировать Международную федерацию фехтования, ее президента Алишера Усманова и всех представителей этого вида спорта», – говорится в заявлении пресс-службы Усманова. 

Усманов идет напролом: засудил Зеппельта и возвращается в боссы мирового фехтования

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: пресс-служба А. Усманова
logoАлишер Усманов
FIE
logoХайо Зеппельт
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