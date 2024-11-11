Перес останется в «Ред Булл» в 2025-м. Мексиканец привлек новых спонсоров (Marca)

Перес продолжит выступать за «Ред Булл» в следующем году.

«Ред Булл» принял решение сохранить Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена в следующем году, утверждает Marca.

Издание напоминает, что слухи о неизбежном увольнении или добровольном уходе мексиканского гонщика возникали по ходу сезона-2024, но этого так и не произошло.

По информации портала, заявление Переса на Гран-при Сан-Паулу о том, что он будет в команде в 2025 году , было не просто словами. Серхио уже привлек новых спонсоров для «Ред Булл» на следующий сезон в дополнение к уже имеющимся. Кроме того, команда – в том числе экономический отдел и руководитель Кристиан Хорнер – согласовала с ним выпуск новых моделей одежды и другой атрибутики.

Пока неизвестно, кто будет новым партнером / партнерами «Ред Булл». В данный момент спонсорами коллектива со стороны Переса являются Claro, Telcel и Infinitum, связанные с миллиардером Карлосом Слимом. По оценке Marca, компании приносят «Ред Булл» около 30 миллионов долларов в год.

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