Ротенберг о драфте в КХЛ: «А если позвонит дядя Джон, позовет в Америку? У нас игроки мирового уровня. Родители вкладывают душу, берут кредиты, и кто-то будет решать судьбу ребенка»

Роман Ротенберг поделился мыслями относительно идеи вернуть драфт в КХЛ.

СКА уступил «Авангарду » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что КХЛ хочет возродить драфт новичков?

– Я приведу в пример академию «Авангарда». Здесь много хороших, очень сильных воспитанников. Я знаю, какая проводится работа по воспитанию детишек.

Вот вы – родители ребенка. Например, он жил в Москве, воспитанник ЦСКА. Родители возят ребенка на тренировку, вкладывают всю душу. Берут кредиты, чтобы покупать форму. Они рискуют всем ради сына или девочки, чтобы дать им возможность развиваться. Есть и частные школы, которые тоже готовят игроков для профессионального хоккея.

И вот когда ребенку 17 лет, и кто‑то будет решать его судьбу, а не родители, то папа с мамой будут очень сильно разочарованы. Возможно, мы рискуем тем, что родители перестанут отдавать всю свою жизнь и средства для развития детей.

Тут очень много рисков. Я не буду повторяться. Нам надо думать, как развивать наш хоккей. Нам нужны такие яркие матчи, как сегодня. И нам нужны дети‑хоккеисты, потому что все начинается с них. К этому стремится академия «Авангарда» и другие ДЮСШ.

Вот у вас играл защитник Тимур Кол , потом его обменяли в систему СКА. А если бы его против воли забрали бы в какой‑то другой город, куда он не хочет? А если ему позвонит дядя Джон, который зовет в Америку? Такие звонки и сейчас есть, ведь наши игроки мирового уровня. Им может позвонить владелец «Каролины» или любого другого клуба НХЛ, предложив очень серьезные условия.

Поэтому нам надо развивать игроков в России, строить инфраструктуру. Государство вкладывает очень большие средства, частные средства тоже туда идут.

Есть формат ГЧП – государственно‑частного партнерства. Все это хорошо развивается, и не надо ничего ломать.

У нас идет работа по развитию хоккея, и любое неправильное решение может повлиять на его будущее, – сказал Роман Ротенберг .