Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам («СЭ»)
Судьи Мир РПЛ чаще всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге.
Как пишет «Спорт-Экспресс», в 120 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 35 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).
По данным издания, в первой части нынешнего чемпионата больше всего ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).
При этом неверные решения арбитры преимущественно принимали против «Динамо» из Махачкалы (1-5, -4) и «Зенита» (1-4, -3).
Много неверных решений в этом чемпионате приняли арбитры Егор Егоров (5), Владислав Безбородов и Сергей Карасев (по 4).
В прошлом сезоне, по оценке «СЭ», «Зенит» занял последнее место по отрицательным судейским решениям – 2-8, -6.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости