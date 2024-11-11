Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам («СЭ»)

Судьи Мир РПЛ чаще всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в 120 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 35 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

По данным издания, в первой части нынешнего чемпионата больше всего ошибочных решений принято в пользу «Краснодара » (4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба, +4) и «Оренбурга » (4-1, +3).

При этом неверные решения арбитры преимущественно принимали против «Динамо » из Махачкалы (1-5, -4) и «Зенита » (1-4, -3).

Много неверных решений в этом чемпионате приняли арбитры Егор Егоров (5), Владислав Безбородов и Сергей Карасев (по 4).

В прошлом сезоне, по оценке «СЭ», «Зенит» занял последнее место по отрицательным судейским решениям – 2-8, -6.