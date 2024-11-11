  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам («СЭ»)
100

Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам («СЭ»)

Судьи Мир РПЛ чаще всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в 120 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 35 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

По данным издания, в первой части нынешнего чемпионата больше всего ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).

При этом неверные решения арбитры преимущественно принимали против «Динамо» из Махачкалы (1-5, -4) и «Зенита» (1-4, -3).

Много неверных решений в этом чемпионате приняли арбитры Егор Егоров (5), Владислав Безбородов и Сергей Карасев (по 4).

В прошлом сезоне, по оценке «СЭ», «Зенит» занял последнее место по отрицательным судейским решениям – 2-8, -6.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoВладислав Безбородов
logoОренбург
logoСергей Карасев
logoКраснодар
Егор Егоров
видеоповторы
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Махачкала
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гонорары судей в РПЛ вырастут с 2025-го. Главный арбитр будет получать 214 тысяч рублей, ассистенты и судья ВАР – 107, резервный – 26 750 («СЭ»)
1324 минуты назад
Дивеев о драке ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр всек Бабичу. Почему его не удалили, если так подумать логически? Шучу»
1025 минут назад
У Левандовского травма спины. Форвард «Барсы» не поедет в сборную, врачи рекомендовали 10-дневный отдых
3441 минуту назад
Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы
48 минут назадСпецпроект
Рябчук о «Спартаке»: «Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это. Мы доверяем друг другу»
3сегодня, 10:41
Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист
28сегодня, 10:36
У Джикии 2148 штрафов на более чем 2 млн рублей за нарушение ПДД с 2021 года, 1915 из них – за превышение скорости. 44 штрафа на 35 тысяч не оплачены до сих пор («Постньюс»)
103сегодня, 10:18
Альгуасиль об отмене гола Левандовского: «Сосьедад» превосходил «Барсу» с 1-й до 95-й минуты. Победа более чем справедлива»
34сегодня, 10:14
Мостовой думал, что Россия сыграет с Бурунди: «Бурунди или Бруней? Это вообще кто? Многие не знают, где эта страна находится. Просто ужас!»
102сегодня, 09:56
Дзюба не против стать тренером: «Вижу себя Бэтменом и Суперменом, а все, что плохое говорю, – это Веном внутри разговаривает. 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»
46сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Жоау Перейра возглавил «Спортинг» вместо перешедшего в «МЮ» Аморима
29 минут назад
Сухина об отмене гола «Краснодара»: «Фол надо было давать и без просмотра ВАР. Карасев принял правильное решение»
315 минут назад
Семин об уходе Амарала из «Спартака»: «Мы его в работе толком не видели – все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно разобраться, кто пришел при нем и каково было его влияние на эти переходы»
137 минут назад
Экс-президент «Анкарагюджю», напавший на судью, получил более 4 с половиной лет тюрьмы по трем разным делам
50 минут назад
Кечинов оценил игру «Спартака»: «Три с плюсом – нестабильно провели 1-й круг и занимают 5-е место. Перед стартом сезона озвучивали несколько другие задачи»
258 минут назад
Де Дзерби – игрокам «Марселя» после 1:3 с «Осером»: «У вас нет яиц! Вы унизили меня и клуб перед нашей публикой»
2сегодня, 10:05
Касадо об отмене гола Левандовского: «Лиге придется проверить, его ли это нога. Рано или поздно станет известно, был ли офсайд. Если не засчитали гол, забитый по правилам, это серьезно»
14сегодня, 09:48
Дегтярев о паспорте РФ Сантоса: «Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!»
8сегодня, 09:43
У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера
11сегодня, 09:06
«Локо» намерен продлить контракт Тикнизяна: «Находимся в процессе переговоров, в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает»
8сегодня, 08:21