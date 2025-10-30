НХЛ. «Тампа» сыграет с «Далласом», «Каролина» – с «Айлендерс», «Миннесота» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» против «Эдмонтона»
«Тампа» сыграет с «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» примет «Нэшвилл», «Каролина» встретится с «Айлендерс», «Миннесота» проведет матч с «Питтсбургом», «Эдмонтон» будет противостоять «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
