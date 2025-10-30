  • Спортс
  • НХЛ. «Тампа» сыграет с «Далласом», «Каролина» – с «Айлендерс», «Миннесота» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» против «Эдмонтона»
20

НХЛ. «Тампа» сыграет с «Далласом», «Каролина» – с «Айлендерс», «Миннесота» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» против «Эдмонтона»

«Тампа» сыграет с «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» примет «Нэшвилл», «Каролина» встретится с «Айлендерс», «Миннесота» проведет матч с «Питтсбургом», «Эдмонтон» будет противостоять «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
