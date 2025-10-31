Шервуд с хет-триком, Виларди с 2+1 и Зеграс с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Кифер Шервуд, Габриэль Виларди и Тревор Зеграс – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (4:1). У него 12 баллов в первых 10 играх за «Флайерс» – лучший результат для новых игроков команды за 16 лет.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (6:3).
Первая звезда – форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд с 3 шайбами в матче с «Сент-Луисом» (4:3 Б). Форвард делит лидерство в гонке снайперов лиги с группой игроков, при этом он единственный в этой компании, у кого нет ассистов (9+0 в 12 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости