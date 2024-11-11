Месси после вылета из плей-офф МЛС: «Хотя «Интер» достиг некоторых целей, мы хотели большего. Будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году»

Лионель Месси высказался о вылете из плей-офф МЛС.

«Интер Майами » выбыл из розыгрыша трофея, проиграв «Атланте» в 1-м раунде плей-офф (1-2 в серии).

«Закончился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб, и, хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего.

Спасибо всем людям, которые нас сопровождали и поддерживали. Теперь мы будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году», – написал Месси .