Месси после вылета из плей-офф МЛС: «Хотя «Интер» достиг некоторых целей, мы хотели большего. Будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году»
Лионель Месси высказался о вылете из плей-офф МЛС.
«Интер Майами» выбыл из розыгрыша трофея, проиграв «Атланте» в 1-м раунде плей-офф (1-2 в серии).
«Закончился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб, и, хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего.
Спасибо всем людям, которые нас сопровождали и поддерживали. Теперь мы будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году», – написал Месси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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