Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»
Перед матчем против «Далласом» (2:1 ОТ) на арене «Тампы» состоялась специальная церемония в честь 32-летнего форварда «Лайтнинг» и его достижения.
На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнеров.
Среди прочих прозвучало и поздравление от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина – рекордсмена лиги по голам в регулярках (899) и лучшего российского бомбардира в ее истории (1630 очков в 1501 матче).
«Привет, Куч, это Ови. Поздравляю тебя с тысячей очков. Огромное число, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набирать все больше и больше очков в карьере.
Ты, безусловно, потрясающий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и вместе с тобой за сборную. Удачи тебе и твоей семье», – сказал Овечкин.