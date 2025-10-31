  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»
3

Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»

Александр Овечкин поздравил Никиту Кучерова с 1000-м очком в НХЛ.

Перед матчем против «Далласом» (2:1 ОТ) на арене «Тампы» состоялась специальная церемония в честь 32-летнего форварда «Лайтнинг» и его достижения. 

На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнеров. 

Среди прочих прозвучало и поздравление от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина – рекордсмена лиги по голам в регулярках (899) и лучшего российского бомбардира в ее истории (1630 очков в 1501 матче). 

«Привет, Куч, это Ови. Поздравляю тебя с тысячей очков. Огромное число, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набирать все больше и больше очков в карьере.

Ты, безусловно, потрясающий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и вместе с тобой за сборную. Удачи тебе и твоей семье», – сказал Овечкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»
вчера, 17:27
Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса – 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й
26 октября, 07:22
Главные новости
Кузнецов о Ротенберге: «У нас отличные отношения, после дебюта за «Металлург» от него было одно из первых сообщений. Если позовут в «Россию 25» – первым же рейсом сяду и поеду»
9 минут назад
Дедунов о визите «Сочи» на базу спецназа: «Самым сложным было толкать БТР. Общались с участниками СВО – убедился, что от этих ребят идет сильная энергия»
32 минуты назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Адмирал», «Трактор» сыграет с «Барысом», «Автомобилист» – с «Сибирью», «Локомотив» против СКА
сегодня, 05:35
НХЛ. «Тампа» одолела «Даллас», «Миннесота» проиграла «Питтсбургу», «Рейнджерс» вырвали победу у «Эдмонтона»
сегодня, 04:14Live
Панарин остался без очков в 4-м матче подряд: 5 бросков и 2 потери за 20:01 против «Эдмонтона». У него 2+5 в 12 играх в сезоне
сегодня, 05:10
«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх
сегодня, 04:50
«Тампа» поздравила Кучерова с 1000-м очком в НХЛ перед матчем с «Далласом». Ему вручили золотую клюшку, портрет из игральных кубиков и другие подарки
сегодня, 04:30Фото
Капризов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 16 очков в 12 играх в сезоне
сегодня, 03:55Видео
Малкин делит 1-е место по ассистам в НХЛ с Сузуки (14) и 3-е в гонке бомбардиров (17 очков). У него передача, «+1» и 78% на точке за 14:47 против «Миннесоты»
сегодня, 03:45
Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ. У него ассист, 4 хита и «+3» за 20:28 против «Айлендерс»
сегодня, 03:30
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Спартака» Кин о жизни в Москве: «Я ничем не занимаюсь особо. Просто тренируюсь, а в апартаментах ем и сплю – как и все»
22 минуты назад
Шервуд с хет-триком, Виларди с 2+1 и Зеграс с 2+1 – звезды дня в НХЛ
44 минуты назад
Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Ванкувера» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 9+0 в 12 играх
54 минуты назад
Стэмкос продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Нэшвилла» 1+1 в 12 матчах в сезоне при полезности «минус 6»
сегодня, 06:34
Зеграс набрал 12 очков в первых 10 играх за «Филадельфию». Это лучший результат для новых игроков команды с 2009 года
сегодня, 06:22
Тэйвс впервые в карьере в НХЛ сыграл против «Чикаго». У 37-летнего форварда «Виннипега» ассист, 6 бросков и 70% на точке в матче с бывшим клубом
сегодня, 05:58
Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 2 ассиста, 7 бросков и «+2» на отрезке, в сезоне – 2+4 в 12 играх
сегодня, 05:45
Мухамадуллин вернулся в состав «Сан-Хосе» после пропуска 2 недель из-за травмы. У него 2 броска, 2 блока и «+1» за 16:24 против «Нью-Джерси»
сегодня, 05:25
Шестеркин прервал серию из 5 поражений, отразив 33 из 36 бросков «Эдмонтона». Победа – 3-я в 9 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, КН 2,32)
сегодня, 04:58
Кучеров прервал серию из 5 подряд игр с очками: 5 бросков и 1 блок за 21:42 против «Далласа». У него 10 баллов и «минус 6» в 9 играх
сегодня, 04:40