Кузнецов о Ротенберге: «У нас отличные отношения, после дебюта за «Металлург» от него было одно из первых сообщений. Если позовут в «Россию 25» – первым же рейсом сяду и поеду»

Евгений Кузнецов сказал, что у него отличные отношения с Романом Ротенбергом.

– Если позовут играть за «Россию 25», поедете?

– С удовольствием. Вот знаете, тоже спрашивают, а поздороваетесь ли с Романом Борисовичем? Да у нас отличные отношения.

Этот человек очень много сделал для меня, для семьи, как и вся организация СКА. Очень благодарен ему.

После дебютной игры за «Металлург» одно из первых сообщений было от Ротенберга. Если позовут, первым же рейсом сяду и поеду играть за сборную. Для меня это всегда награда.

Я долго играл в НХЛ, не было возможности сыграть за сборную перед своими болельщиками. И наконец в прошлом году в Питере выступил на Кубке Первого канала. Столько эмоций! Пусть в соперниках были не шведы с финнами, накал страстей нисколько не угас. Игры боевые получились.

Дети у меня всю эту обстановку увидели, гимн пели, – сказал форвард «Металлурга», в прошлом сезоне выступавший за СКА под руководством Ротенберга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Российская газета»
