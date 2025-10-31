Мухамадуллин вернулся в состав «Сан-Хосе» после пропуска 2 недель из-за травмы. У него 2 броска, 2 блока и «+1» за 16:24 против «Нью-Джерси»
Шакир Мухамадуллин вернулся в состав «Сан-Хосе» после пропуска 2 недель.
23-летний защитник принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2).
Это был его второй матч в текущем сезоне. После первой игры россиянин попал в запас на 2 матча, а затем получил травму верхней части тела на тренировке, из-за которой пропустил 2 недели.
Сегодня Шакир (16:24, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
