«В этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет». Собчак о просмотрах интервью
В ноябре Собчак выпустила интервью с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Медведевой. Ранее Надежда Стрелец опубликовала интервью с олимпийской чемпионкой Загитовой.
На данный момент они набрали на ютубе 1,7 млн и 1,4 млн просмотров соответственно.
«А интервью с фигуристкой Медведевой набрало уже 1,7 млн просмотров за 6 дней! И в этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет)
Ну и вообще, люблю такие ситуации – ведь зритель всегда выигрывает от здоровой конкуренции, а заодно сам может сравнить, кто делает более качественный и интересный контент 🙌🏻😉», – написала журналистка Собчак в своем телеграм-канале.
«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн
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