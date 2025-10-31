Зеграс набрал 12 очков в первых 10 играх за «Филадельфию». Это лучший результат для новых игроков команды с 2009 года
Тревор Зеграс набрал 12 очков в первых 10 играх за «Филадельфию».
Форвард «Флайерс» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1). Его признали первой звездой встречи.
В 10 играх в текущем сезоне на счету 24-летнего американца, перешедшего в межсезонье из «Анахайма», стало 12 (4+8) очков при полезности «+6».
Зеграс стал первым новым игроком команды за 16 лет (считая как новичков лиги, так и нет), набравшим 10+ очков в первых 10 играх за команду.
В сезоне-2009/10 это удалось Джеймсу ван Римсдайку (13 баллов в 10 играх, 2+11, был новичком лиги).
