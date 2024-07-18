Кузнецов на драфте отказов, бонус Мбаппе, поражение Рублева, Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана и другие новости

1. «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Евгений отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, а «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости. Правда, агент 32-летнегог форварда настаивает, что переговоров с российскими клубами нет.

2. Условия контракта Килиана Мбаппе в «Реале»: подписной бонус – 100-115 млн евро за 5 лет, зарплата – 15 млн за сезон «чистыми», есть бонус за «Золотой мяч».

3. Дмитрий Шнякин продолжил с Аленой Долецкой главный медийный спор последних дней. Комментатор «Матч ТВ» спросил у журналистки: «Почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? Публика сейчас подкованная. Уткин был королем чудесных «пошлостей», как вы их называете». А потом ответил на поминутные претензии к его работе на финале Евро-2024: «Особенно надеюсь на мой любимый Sports – там сейчас образовалось одностороннее мнение». Коллегу с «Матча» поддержали Тимур Журавель и Роман Нагучев, со стороны Алены резко выступил экономист Никита Кричевский.

4. Трансферы. «Краснодар» подписал бразильского защитника Диего Косту из «Сан-Паулу» за 7,5 млн евро. «Зенит» и «Торино» закрыли сделку по Ивану Иличу за 25 млн евро, зарплата сербского хавбека – то ли 3 млн евро в год, то ли 5,5 млн с учетом бонусов. Лени Йоро выбрал «Манчестер Юнайтед», а не «Реал»: 18-летний француз переходит из «Лилля» за 50+12 млн евро, защитник будет зарабатывать 7+2 млн евро в год. Гринвуд перейдет в «Марсель», «Юнайтед» получит 30 млн евро и 50% от перепродажи.

5. ФИФА проводит расследование из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины про футболистов сборной Франции. «Челси» также начал дисциплинарное расследование из-за кричалки Энцо, Фернандес извинился перед партнерами по клубу. Замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро сперва вроде бы призвал капитана аргентинцев Лионеля Месси извиниться за поведение команды, а затем пошел на попятную. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера ждет реакции от ФИФА».

6. Зинедин Зидан включен в топ-50 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN, Микаэль Шумахер – 29-й, Кевин Дюрэнт – 39-й, Тьерри Анри – 48-й. Места с 50-го по 26-е можно посмотреть здесь. Ждем окончания!

7. Российская фигуристка Софья Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана, выступив с произвольной программой под песню Je Suis Malade Лары Фабиан. 17-летняя спортсменка, переехавшая из России, выступала на фоне проблем с голеностопом.

8. Человек, оскорблявший Винисиуса и Рюдигера на почве расизма в интернете, приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно. Хавбек сборной Японии и «Майнца» Кайсю Сано арестован по подозрению в сексуальном насилии над женщиной вместе с двумя приятелями.

9. Андрей Рублев уступил Тиаго Тиранте во втором круге турнира в Баштаде, Павел Котов проиграл Дуе Айдуковичу, Рууд тоже выбыл, Карбаллес Баэна вышел в 1/4 финала.

10. 38-летний Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» на год. Еще один сезон великого хорвата на топ-уровне.

11. «Локомотив» представил второй комплект формы на сезон-2024/25: белые футболки с вертикальными красно-зелеными линиями. «Бавария» тоже показала выездную экипировку с отсылкой к бронзовым статуям.

12. Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене. Реку очистили к Олимпийским играм-2024.

13. Юки Цунода может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», «РБ» готовится полностью поменять состав пилотов.

14. Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 22 матчей. На этот раз его «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Сычуань Цзюню» (0:0, 5:3 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Китая.

15. Ричард Карапас из Эквадора выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Цитаты дня:

Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята – предатели»

Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»

Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду – неблагодарные люди. Страна их вскормила, а они отплатили вот такой монетой»

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