Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»

Игорь Гришин: «Нефтехимик» реализовал лишь одно большинство, этого недостаточно.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в гостевом матче FONBET КХЛ. По ходу встречи игроки омичей получили 10 удалений, а у хоккеистов «Нефтехимика» было три двухминутных штрафа.

– Реализовать только одно большинство – большой минус, нужно было забивать больше. Создавали моменты, но забросили лишь одну шайбу, этого недостаточно. Конечно, из‑за большинства игра ломается, кто‑то больше времени получает, кто‑то меньше. Некоторые хоккеисты переигрывают.

– Как решились взять Николишина и что скажете о его игре сегодня?

– Он центр, у нас есть проблемы с игроками этой позиции. На рынке появился квалифицированный игрок. мы знали его возможности. Для первой игры смотрелся неплохо, виден уровень мастерства. Подберем правильных партнеров, и надеемся, он нам поможет.

– Сегодня Долганов не самым уверенным образом играл клюшкой. Как оцените его действия?

– Тренер вратарей больше внимания этому уделяет. Долганов всегда играет на определенном уровне и позволяет нам побеждать, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.