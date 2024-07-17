Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду – неблагодарные люди. Страна их вскормила, а они отплатили вот такой монетой»

Дмитрий Васильев раскритиковал российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2024.

«К спортсменам, поехавшим на Олимпиаду, отношусь как к людям, которые игнорируют мнение своего государства. Было заявлено, что российская делегация не едет на Олимпийские игры. Говорили о незаконности недопуска нашей страны. Было много оснований и в итоге пришли к решению: не ехать в Париж.

Спортсмены, которые всю жизнь готовились за счет государства, стали великими благодаря поддержке нашей страны, а потом игнорируют мнение государства... Такие люди вряд ли заслуживают уважения. Они не будут защищать честь нашей страны. Эти спортсмены защищают только себя. К России они не будут иметь никакого отношения. У нас не то, что флага и гимна нет, даже единой группы не будет.

Как спортсмены себя представляют – такое отношение к ним и должно быть. Не люблю формулировку «предатели». Я бы сказал, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду – неблагодарные люди. Страна их вскормила, вырастила, ввела на вершину спорта, а когда государство оказалось в трудном положении, они отплатили вот такой монетой», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Путь нашего спорта за 10 лет: от праздника в Сочи до 16 олимпийцев в Париже (без флага, гимна и трансляций)