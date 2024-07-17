Журавель о Долецкой и Шнякине: «Каждый имеет право на глупое мнение. Дима не заслуживает критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека»

Тимур Журавель высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее журналистка раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале , призвав их уволить. Позднее, отвечая Шнякину, она изложила суть своих претензий. Вскоре комментатор «Матч ТВ» ответил бывшему главному редактору Vogue Russia.

«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил .

Комментатор «Матч ТВ» также поддержал мнение автора Sports Глеба Чернявского, написавшего: «Как же меня бесит абсолютно незаслуженная агрессия в сторону Димы Шнякина. Я искренне не понимаю, за что его так гасят. За то, что он яркий? За то, что нестандартный? За то, что не боится работать с русским языком?»

«Согласен с Глебом. Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.



А посыл «раньше был Махарадзе, а сейчас все не то» – максимально обнуляющий уровень претензий. Если вам кто-то скажет, что после Пеле в футбол никто толком не играл, продолжите ли вы всерьез относиться к такому собеседнику?» – написал Журавель в телеграме.

Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»