Журавель о Долецкой и Шнякине: «Каждый имеет право на глупое мнение. Дима не заслуживает критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека»

Теги премьер-лига Россия телевидение Котэ Махарадзе Евро-2024 Тимур Журавель соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Глеб Чернявский Алена Долецкая Футбол

Тимур Журавель высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее журналистка раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить. Позднее, отвечая Шнякину, она изложила суть своих претензий. Вскоре комментатор «Матч ТВ» ответил бывшему главному редактору Vogue Russia.

«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель.

Комментатор «Матч ТВ» также поддержал мнение автора Sports Глеба Чернявского, написавшего: «Как же меня бесит абсолютно незаслуженная агрессия в сторону Димы Шнякина. Я искренне не понимаю, за что его так гасят. За то, что он яркий? За то, что нестандартный? За то, что не боится работать с русским языком?»

«Согласен с Глебом. Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.

А посыл «раньше был Махарадзе, а сейчас все не то» – максимально обнуляющий уровень претензий. Если вам кто-то скажет, что после Пеле в футбол никто толком не играл, продолжите ли вы всерьез относиться к такому собеседнику?» – написал Журавель в телеграме.

Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»

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202 комментария
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Журавель о себе: "Каждый имеет право на глупое мнение"
+322
-5
+317
Она не дилетант! Хватит повторять это слово! Она в первую очередь пишет за владение русским языком. И да, Долецкая филфак МГУ закончила, имеет полное право и главное компетенции так писать! А вот что закончили Журавель, Шнякин, Генич??
+309
-13
+296
Ответ trav
Она не дилетант! Хватит повторять это слово! Она в первую очередь пишет за владение русским языком. И да, Долецкая филфак МГУ закончила, имеет полное право и главное компетенции так писать! А вот что закончили Журавель, Шнякин, Генич??
Они как Черданцев - вообще всё закончили)
+253
-1
+252
Конструктив тут, ожидаемо, идет только с одной стороны
детский сад
+130
-4
+126
Ответ lovkac
Журавель о себе: "Каждый имеет право на глупое мнение"
Мурат Якин Журавелю: "Каждый имеет право на свое глупое мнение"
+113
-4
+109
Журавель заслужил нагруду десятилетия! За самый тупой пример приведённый с именем Пеле
+99
-4
+95
Ответ trav
Она не дилетант! Хватит повторять это слово! Она в первую очередь пишет за владение русским языком. И да, Долецкая филфак МГУ закончила, имеет полное право и главное компетенции так писать! А вот что закончили Журавель, Шнякин, Генич??
Генич закончил ФНЛ
+92
-1
+91
Мнение сотрудников МатчТВ: абсолютная истина, полный конструктив
Мнение остальных: глупое мнение, дилетантство
+87
-2
+85
“Глупое мнение”… “Дилетанская позиция”…
Другими словами, они тут суперпрофессионалы, а мы - балбесы, не способные оценить их величие и обижающие их ранимые души…
Ребята, а вы для кого вообще работаете?!
+82
-2
+80
Журавель абсолютнейшая бездарность. Дилетант жесточайший. Ещё что то рассуждает и навязывает.
+69
0
+69
Хоспади, какие же подростки-инфантилы самодовольные на Матче в комментаторах... Как школоло тупо в стиле "бебебе, сначала сама стань комментатором!" налетели на человека, который им по пунктам разложил

Я уже не говорю что комментаторы - так себе - могут одного игрока назвать другим именем (даже когда крупным планом имя на футболке показывают) или - как Шнякин в финале - назвать игрока капитаном команды, за которую игрок вообще не играет.

Писки-визги-пурга про что угодно, но только не о действе на поле - все уже в курсе
+44
0
+44
Ответ Aleksey Yashin
Мурат Якин Журавелю: "Каждый имеет право на свое глупое мнение"
Которое никому не интересно)
+43
-1
+42
Ого, великий профессионал раскрыл клюв.
+29
-2
+27
Согласен, не заслуживает. Он заслуживает еще большей критики.
+31
-4
+27
"каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель".
И далее изложил его.
+24
0
+24
Как же жалко, что нет с нами Васи - он эту братию бездарных, самовлюбленных павлинов одной фразой на место поставил бы!
+24
-3
+21
Журавель — самое омерзительное, что есть на Матче. И Губерниев.
+20
-1
+19
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
Важное мнение от вечного мальчика на побегушках.
+19
-4
+15
Ответ Cruel Snake
Журавель заслужил нагруду десятилетия! За самый тупой пример приведённый с именем Пеле
Ой да бросьте, в его великой карьере столько таких примеров было... Этот даже в топ10 тупых примеров Журавеля не входит
+15
0
+15
Клан комментаторов Матч ТВ сильно возбудился. Создали свой закрытый мирок, нахваливают друг-дружку как крыловские персонажи. А для кого они работают забыли. Мнение тех кто оплачивает их "шедевры" подписками на пакеты их не интересует.
+13
0
+13
Ответ crimson
“Глупое мнение”… “Дилетанская позиция”… Другими словами, они тут суперпрофессионалы, а мы - балбесы, не способные оценить их величие и обижающие их ранимые души… Ребята, а вы для кого вообще работаете?!
Для себя и за деньги
+12
0
+12
Как меня бесит этот аргумент. Оценивать должны те для кого продукт и создаётся а не колеги с соседнего толчка!
+11
0
+11
Журавль - это тот , который за бюджетные деньги на такси катался по всем играм во время чемпионата мира ? Самый глупый рекорд 😀 и игры не посмотрел , и денег потратил )
+11
0
+11
Ответ dzomba
Журавель абсолютнейшая бездарность. Дилетант жесточайший. Ещё что то рассуждает и навязывает.
Зато все матчи ЧМ посетил. Хотя совершенно непонятно, кому, кроме него, это было нужно))
+11
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+11
Нашли авторитета тоже и кого спрашивать. Его мнение никого не интересует.
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-2
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Да вы вконец охренели, бестолочи.
Долецкая, кстати, общается с Канделаки, я уже начинаю думать, что еще пара таких реплик от этих недокоммов - и они на увольнение толпой стоять будут. А че, еврокубки забрали, рпловские трансляции отдать регионам (для Москвы и СПБ тоже кого-нибудь найдут, кто-то с Окко поможет), и все, в свободное плавание
+15
-5
+10
пошла отмашка: щас все сотрудники матча будут оправдывать заваленный финал евро. что касается журавеля то тут просто классическая ситуация: серость и бездарность отмазывает себе подобных.
+9
0
+9
О, мэтр, #####, высказался!
+13
-4
+9
Ох сколько же мерзoсти копнула эта дама своим грамотным изложениям по тезисам о бездарях , приспособленцах и коньюктурщиках с матча )
Выполз ещё один мини босс, за него в теории больше экспы дадут, чем за шнякина
+12
-3
+9
Это просто стадное чувство.

шакалы пера с ТинаТиВи набросились на львицу с Вога.
+10
-1
+9
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