Журавель о Долецкой и Шнякине: «Каждый имеет право на глупое мнение. Дима не заслуживает критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека»
Тимур Журавель высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.
Ранее журналистка раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить. Позднее, отвечая Шнякину, она изложила суть своих претензий. Вскоре комментатор «Матч ТВ» ответил бывшему главному редактору Vogue Russia.
«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель.
Комментатор «Матч ТВ» также поддержал мнение автора Sports Глеба Чернявского, написавшего: «Как же меня бесит абсолютно незаслуженная агрессия в сторону Димы Шнякина. Я искренне не понимаю, за что его так гасят. За то, что он яркий? За то, что нестандартный? За то, что не боится работать с русским языком?»
«Согласен с Глебом. Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.
А посыл «раньше был Махарадзе, а сейчас все не то» – максимально обнуляющий уровень претензий. Если вам кто-то скажет, что после Пеле в футбол никто толком не играл, продолжите ли вы всерьез относиться к такому собеседнику?» – написал Журавель в телеграме.
Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»
детский сад
Мнение остальных: глупое мнение, дилетантство
Другими словами, они тут суперпрофессионалы, а мы - балбесы, не способные оценить их величие и обижающие их ранимые души…
Ребята, а вы для кого вообще работаете?!
Я уже не говорю что комментаторы - так себе - могут одного игрока назвать другим именем (даже когда крупным планом имя на футболке показывают) или - как Шнякин в финале - назвать игрока капитаном команды, за которую игрок вообще не играет.
Писки-визги-пурга про что угодно, но только не о действе на поле - все уже в курсе
И далее изложил его.
Долецкая, кстати, общается с Канделаки, я уже начинаю думать, что еще пара таких реплик от этих недокоммов - и они на увольнение толпой стоять будут. А че, еврокубки забрали, рпловские трансляции отдать регионам (для Москвы и СПБ тоже кого-нибудь найдут, кто-то с Окко поможет), и все, в свободное плавание
Выполз ещё один мини босс, за него в теории больше экспы дадут, чем за шнякина
шакалы пера с ТинаТиВи набросились на львицу с Вога.