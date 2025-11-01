«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)

Илья Коновалов может заработать 10 млн рублей за сезон в «Салавате».

В субботу 27-летний вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым » до конца этого сезона.

По данным «Матч ТВ », голкипер заработает 10 млн рублей по соглашению с уфимским клубом. Кроме того, если Коновалова отправят в фарм-клуб в ВХЛ , то его зарплата составит 6 млн рублей.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Адмирал». На счету вратаря 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и 4 победы. Он пропускал в среднем 3,36 шайбы и отражал 89,5% бросков. В плей-офф Коновалов провел одну игру.