«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
Илья Коновалов может заработать 10 млн рублей за сезон в «Салавате».
В субботу 27-летний вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца этого сезона.
По данным «Матч ТВ», голкипер заработает 10 млн рублей по соглашению с уфимским клубом. Кроме того, если Коновалова отправят в фарм-клуб в ВХЛ, то его зарплата составит 6 млн рублей.
В прошлом сезоне голкипер выступал за «Адмирал». На счету вратаря 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и 4 победы. Он пропускал в среднем 3,36 шайбы и отражал 89,5% бросков. В плей-офф Коновалов провел одну игру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
