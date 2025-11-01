  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
0

«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)

Илья Коновалов может заработать 10 млн рублей за сезон в «Салавате».

В субботу 27-летний вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца этого сезона.

По данным «Матч ТВ», голкипер заработает 10 млн рублей по соглашению с уфимским клубом. Кроме того, если Коновалова отправят в фарм-клуб в ВХЛ, то его зарплата составит 6 млн рублей. 

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Адмирал». На счету вратаря 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и 4 победы. Он пропускал в среднем 3,36 шайбы и отражал 89,5% бросков. В плей-офф Коновалов провел одну игру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
деньги
logoКХЛ
logoИлья Коновалов
logoВХЛ
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoТорос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коновалов подписал контракт с «Салаватом» до конца сезона. Вратарь ранее играл за «Адмирал»
сегодня, 08:36
Пашков о «Салавате»: «Прививка безденежьем вернула команду к турнирной жизни. В КХЛ тушат пожары отставками или деньгами, в Уфе – тренерской работой и ставкой на молодежь»
сегодня, 06:22
«Салават» подпишет Коновалова до конца сезона. Самонов, вероятно, покинет клуб («СЭ»)
30 октября, 19:25
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь»
14 минут назад
«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке
15 минут назад
«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе
35 минут назад
НХЛ. «Бостон» принимает «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
сегодня, 17:15Live
Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838
сегодня, 17:49
Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»
сегодня, 17:15
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
сегодня, 17:02
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
сегодня, 16:25
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Самсонов может расторгнуть контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
58 минут назад
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
сегодня, 17:29
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
сегодня, 16:50
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45
Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение – поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу – буду подсказывать ребятам, тренерам»
сегодня, 12:30