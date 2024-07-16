Кузнецов едет в СКА, Канчельскис подрался в баре, каминг-аут Ральфа Шумахера, Макгрегор выиграл 2,2 млн евро и другие новости утра

1. Сообщают, что Евгений Кузнецов перейдет в СКА из «Каролины» и подпишет контракт на 4 года. Что-о-о-о? Правда, агент 32-летнего форварда «Каролины» сказал, что игрок в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ.

2. Журналистка Алена Долецкая призвала уволить Дмитрия Шнякина и Констатина Генича после финала Евро-2024: «Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей». Дмитрий отреагировал: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы». А еще Шнякин высказался о пользователях Sports: «Пупсики. Отношусь к ним с нежностью, много лет иду на контакт. Но там всегда много хейта, ненависти».

3. Андрей Канчельскис подрался в московском баре после финала Евро-2024, бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной России вызвали скорую, у него было «пробито веко и сильно разбита голова». Канчельскис пояснил: «Не поделили вопрос личного характера. Заявление в полицию я написал, возможен суд». А потом уточнил, что дело все-таки в футболе.

4. Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях. Экс-пилот «Формулы-1» и брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера заявил: «Семья и близкие друзья давно знали».

5. Родри стал фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal, Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й.

6. Боец UFC Конор Макгрегор выиграл 2,2 млн евро, поставив на победы Испании и Аргентины на Евро-2024 и Кубке Америки.

7. Трансферы. «Барселоне» интересен Вендел, «Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по хавбеку. Клаудиньо хочет во «Фламенго». Форвард ЦСКА Чалов интересен «Алавесу» и «Страсбуру». Защитник Диего Коста перейдет в «Краснодар» за 7,5 млн евро из «Сан-Паулу». Мората едет в «Милан», «Атлетико» в шоке.

8. «Спартак» разгромил «Насаф» из Узбекистана (3:0) в последнем товарищеском матче перед стартом сезона-2024/25. Женская сборная России снова не выиграла у КНДР – 0:0 после поражения 0:3 на прошлой неделе.

9. «БроукБойз» выиграли Медиалигу, разгромив 2Drots в финале (3:0). 27 472 зрителя посетили «ВЭБ Арену». Баста выступил в перерыве.

10. Написали, что ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов. Совет Международного союза конькобежцев заявил: «Решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях, остаются неизменными».

Александра Трусова восстановила четверной лутц, но не планирует проводить полный соревновательный сезон, она может выступить на нескольких стартах.

11. «Челси» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 – синюю с узором в виде языков пламени.

12. Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Оливье Жиру больше не будет выступать за сборную Франции. Джердан Шакири ушел из сборной Швейцарии.

Цитаты дня:

Ротенберг о Евро и Кубке Америки: «Тщательно изучим опыт чемпионов. Душа Марадоны живет в футболе Аргентины, в игре Месси. Испанцы добавили сумасшедшие скорости в тики-таку»

Ван дер Варт об Англии: «Беллингем – просто сильный парень, способный бегать все 90 минут. Райс бесполезен – если стоишь 100 млн, нужно уметь продвигать мяч вперед»

Рудковская о Парсеговой и ее матери: «Лютая неблагодарность за нашу доброту. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли»

Анкалаев о разнице между США и Россией: «Думаю, что американцы даже добрее наших людей. Всегда улыбаются, чувствуется уважение друг к другу»

Мамиашвили об отказе борца Мамедова от Олимпиады: «У Шамиля травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю»

Елена Вяльбе: «Я так рада, что мы отказались от показа ОИ в Париже. Мне кажется, это будет какое-то убожество, а не Олимпиада»

Тони Надаль о финале «Уимблдона»: «Джокович выбрал тактику, которая в итоге оказалась самоубийственной»