«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке

У «Ак Барса» прервалась серия из 11 побед подряд в FONBET КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина проиграла «Ладе» (3:4 ОТ) в домашнем матче. «Ак Барс» проиграл впервые за 12 матчей. На 55-й минуте судья отменил гол казанцев при счете 3:3 после видеопросмотра на предмет удара ногой. 

Казанский клуб занимает в данный момент занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка в 22 играх. 

«Лада» выиграла 2 из 8 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе, набрав 14 баллов после 22 встреч. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
