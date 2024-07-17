«Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта
«Каролина» выставила Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов.
«Харрикейнс» намерены расторгнуть контракт с российским хоккеистом.
Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14. В прошлом сезоне он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки.
Ранее поступила информация, что 32-летний форвард может перейти в СКА. В число претендентов на Кузнецова также входит «Трактор».
Теперь, осталось, доиграть в КХЛ и жду его карьеру - интересным комментатором!)
Ну сам виноват ....