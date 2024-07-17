«Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта 

«Каролина» выставила Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов.

«Харрикейнс» намерены расторгнуть контракт с российским хоккеистом.

Кузнецов выступает в с сезона-2013/14. В прошлом сезоне он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки.

Ранее поступила информация, что 32-летний форвард может перейти в . В число претендентов на Кузнецова также входит «Трактор».