«Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта 

Теги СКА переходы Каролина НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

«Каролина» выставила Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов.

«Харрикейнс» намерены расторгнуть контракт с российским хоккеистом.

Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14. В прошлом сезоне он играл за «Вашингтон» и «Каролину», набрав 24 (8+16) очка в 63 матчах регулярки. 

Ранее поступила информация, что 32-летний форвард может перейти в СКА. В число претендентов на Кузнецова также входит «Трактор».

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74 комментария
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Ну капеееец , как же не хочется его в ска видеть , это будет позорное завершение карьеры
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+139
Будут с РоРо с одного брикета снюхивать.
+87
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+85
Ответ Павел Рожков
Популярный аттракцион с метанием между КХЛ и НХЛ начинается.
В Нхл два разочарования 1. Ничушкин который выдал в начале плей офф топ серию и выяснилось что где то нюхнул на выходных и 2. Кузнецов который когда в форме выдает шоу да и в Каролине в плей офф иногда когда включался был хорош и хотелось его еще увидеть в Нхл ну Ска это просто шквар куда угодно ,но только не в цирк к главному хоккейному клоуну страны
+54
-9
+45
Ответ O8ECHKIN
Жалко Кузю, что выбрал такой путь
Такой у него путь, проторенная дорожка.
+43
-2
+41
Грустный конец интересной заокеанской истории.
+42
-2
+40
Ответ Александр Романов
Ну капеееец , как же не хочется его в ска видеть , это будет позорное завершение карьеры
Популярный аттракцион с метанием между КХЛ и НХЛ начинается.
+23
-1
+22
Ответ Alexey Drugov
Будут с РоРо с одного брикета снюхивать.
И над Алиночкой угарать как она слова коверкает
+20
-2
+18
все дорожки ведут в СКА...
+19
-1
+18
Ответ Гекдениз Кардениз
В Нхл два разочарования 1. Ничушкин который выдал в начале плей офф топ серию и выяснилось что где то нюхнул на выходных и 2. Кузнецов который когда в форме выдает шоу да и в Каролине в плей офф иногда когда включался был хорош и хотелось его еще увидеть в Нхл ну Ска это просто шквар куда угодно ,но только не в цирк к главному хоккейному клоуну страны
про Валеру же писали, что он не нюхнул, а на обезболах до сих пор сидит без рецепта. Это всё же немного другое.
+17
-1
+16
Самое смешное... ставлю на то, что через год его выпрут из ска
+17
-1
+16
Хз,кто жалеет там Кузнецова, обладатель КС, миллионер считаю карьера удалась в НХЛ!
Теперь, осталось, доиграть в КХЛ и жду его карьеру - интересным комментатором!)
+15
-2
+13
Понятно. Завершил карьеру
+13
0
+13
Жалко Кузю, что выбрал такой путь
+15
-3
+12
Ответ Alexey Drugov
Будут с РоРо с одного брикета снюхивать.
РоРоКуЕв.
+13
-3
+10
чашку взял в принципе пойдет...да конечно мог больше...но увы так как есть...сейчас конечно в трактор надо уходить...почему предает родную команду не понятно...в челябе он был бы иконой...а в системе ротена...фарой от красной машины....не повторяй ошибку дацюка....потом не исправить...
+9
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По таланту мог быть звездой, но увы хиханьки да хахоньки. давай досвидания.
+8
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Да уж, обосрался Кузнецов с окончанием своей карьеры в НХЛ ...
Ну сам виноват ....
+5
0
+5
Ответ Serh08
Хз,кто жалеет там Кузнецова, обладатель КС, миллионер считаю карьера удалась в НХЛ! Теперь, осталось, доиграть в КХЛ и жду его карьеру - интересным комментатором!)
Тут больше жалеют КХЛ, что один генитальный менеджер ноги вытирает о потолок
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Кузя тот еще цирк устроил с собой, надеюсь терапия березками поможет.
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+4
И в Харрикейнс, и в Кэпиталс сегодня хороший день. Можно Кристал или Дом Переньон откупорить😂
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Ответ D Drive
И в Харрикейнс, и в Кэпиталс сегодня хороший день. Можно Кристал или Дом Переньон откупорить😂
Ну Вашингтону это не критично. А Каролина теперь спокойно может подписать и Джависа, и Нечаса, и Друри
+3
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+3
С драфта отказа его забрал СКА
+3
0
+3
Ответ GLW
Самое смешное... ставлю на то, что через год его выпрут из ска
2 месяца. Господа, делаем ставки, господа
+3
0
+3
Ответ deligy
Такой у него путь, проторенная дорожка.
У него и так хорошая карьера получилась)
+3
-1
+2
Ответ special_k
про Валеру же писали, что он не нюхнул, а на обезболах до сих пор сидит без рецепта. Это всё же немного другое.
если бы так было, то клуб и партнёры его поддержали. Да и не первый раз когда он наступает на свои грабли(((
+3
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А может Кузя там того? Опять по белой дорожке пробежался)
+2
0
+2
Кто бы мог предположить? Очень неожиданная новость.
+2
0
+2
зачем было человека из АХЛ выдёргивать ?
+3
-1
+2
Ответ vatto
чашку взял в принципе пойдет...да конечно мог больше...но увы так как есть...сейчас конечно в трактор надо уходить...почему предает родную команду не понятно...в челябе он был бы иконой...а в системе ротена...фарой от красной машины....не повторяй ошибку дацюка....потом не исправить...
и в чем же Дацюк совершил ошибку? Будучи игроком СКА получил звание почетного гражданина Ебурга, в честь него назвали ледовый дворец, последние сезоны отыграл за родной Автомобилист... Все его любят и уважают
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Ответ yurovch1984
Вообще хейт не понятен. У него по сути то только этот сезон и отстой. Все остальные +- норм. Позапрошлый там весь Вк дно был, кроме Ови, так свои 50+ выбил. Это не ахл-ец какой-то. Спокойно может у нас заиграть на очень высоком уровне! Кстати реально был одним из лучших у Каролины в ПО, там держиморда чего-то откровенно подзассал ему больше игрового дать, а так 4+2 за 10 игр и 11.20 минут - это великолепный результат, в паре матчей просто затащил. Держиморда кстати понятно, как он потом свой хоккей то объяснит на тренировках, когда Кузнецов на расслабоне там лучше половины команды, просто в схемы не вписывается, но результат при этом даёт:)
Именно. Кузнецов даже без мотивации и под кайфом показал более интеллектуальный хоккей, чем половина игроков Каролины, которые играют биться, толкаться, бороться.
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