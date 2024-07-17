Зидан – 50-й в в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Шумахер – 29-й, Дюрэнт – 39-й, Анри – 48-й

Теги Михаэль Шумахер Тьерри Анри Дирк Новицки Дуэйн Уэйд рейтинги Зинедин Зидан Кевин Дюрэнт Тамика Кэтчингс Джимми Джонсон Пейтон Мэннинг Рэнди Мосс Джастин Верландер Давид Ортис Клейтон Кершоу Алекс Родригес Марта Майя Мур Мигель Кабрера Барри Бондс Яннис Адетокумбо Ичиро Сузуки Макс Шерцер Микаэла Шиффрин Никола Йокич Майк Траут Айтана Бонмати Футбол

Зинедин Зидан включен в топ-50 лучших спортсменов XXI века.

ESPN составил список 100 лучших спортсменов с 2000 года.

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е и с 75-го по 51-е места. Сегодня стали известны места с 50-го по 26-е.

26. Пейтон Мэннинг, американский футбол;

27. Рэнди Мосс, американский футбол;

28. Никола Йокич, баскетбол;

29. Михаэль Шумахер, автогонки;

30. Майк Траут, бейсбол;

31. Клейтон Кершоу, бейсбол;

32. Марта, футбол;

33. Мигель Кабрера, бейсбол;

34. Тамика Кэтчингс, баскетбол;

35. Дуэйн Уэйд, баскетбол;

36. Майя Мур, баскетбол;

37. Ичиро Сузуки, бейсбол;

38. Барри Бондс, бейсбол;

39. Кевин Дюрэнт, баскетбол;

40. Джастин Верландер, бейсбол;

41. Дирк Новицки, баскетбол;

42. Яннис Адетокумбо, баскетбол;

43. Алекс Родригес, бейсбол;

44. Микаэла Шиффрин, лыжи;

45. Давид Ортис, бейсбол;

46. Макс Шерцер, бейсбол;

47. Джимми Джонсон, автогонки;

48. Тьерри Анри, футбол;

49. Айтана Бонмати, футбол;

50. Зинедин Зидан, футбол.

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136 комментариев
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49. Айтана Бонмати, футбол;

50. Зинедин Зидан, футбол.
Понятно))
+244
-5
+239
Сколько ноунейм бейсболистов, выше легенд Зидана, АНри, Шумахера, вот что значит америкосы рейтинг делали
+152
-19
+133
Ответ Вадим Белозёров
Сколько ноунейм бейсболистов, выше легенд Зидана, АНри, Шумахера, вот что значит америкосы рейтинг делали
Ладно там локальные амфутовцы-бейсболисты, у них Марта выше Зидана и Дюранта.
+47
-1
+46
Хахаха,почему они не назвали рейтинг ,Американские бредни?!
+54
-9
+45
Ответ Фанат Доры Дуры
49. Айтана Бонмати, футбол; 50. Зинедин Зидан, футбол. Понятно))
Там и покруче есть:
32. Марта, футбол
---
Марта, в отличие от Зидана и Бонмати ЧМ не выигрывала
+42
0
+42
Ответ Фанат Доры Дуры
49. Айтана Бонмати, футбол; 50. Зинедин Зидан, футбол. Понятно))
Рейтинг наркоманский не хватает трансгендеров и стариков с деменцией
+52
-10
+42
Ответ Мурзин Ринат
Комментарий скрыт
Сама. С терапевтическим разрешением на применение гормональных препаратов.
+46
-6
+40
В топ 3 по любому будет Леброн, какой нибудь бейсболист и какая нибудь женщина, например Сирена Уильямс
+38
-2
+36
Ответ AminO2
Кто все эти люди?
Шифрина знаю, в Аншлаге был.Но без лыж приходил.
+20
0
+20
Анри выше Зидана, потому что поиграл в США?))
+21
-1
+20
Шумахер взял 5 титулов подряд как раз с 2000 года и всего лишь 29 в списке, ну ладно их выбор.. 🤷‍♂️
+20
-3
+17
Ответ С бодуна
Хахаха,почему они не назвали рейтинг ,Американские бредни?!
😅 Если пройти по ссылке, там так и написано: это фан-рейтинг, никакой серьёзности)
25 лет назад они в него даже лошадь включили.
Но Sports - не ESPN, здесь кондиционер не включают)
+12
-1
+11
Кто все эти люди?
+11
-4
+7
Один из тех рейтингов, которые не стоят нашего с вами внимания, братья и сёстры
+7
0
+7
Бонмати на 49 вызывает нервный смех.
+5
0
+5
Один вопрос: кто такойтакая Айтана Бонмати? И за какие заслуги выше Зидана стоит?
+5
-1
+4
Ответ Верховный Лорд
В топ 3 по любому будет Леброн, какой нибудь бейсболист и какая нибудь женщина, например Сирена Уильямс
В топ 2 по любому Брэди и Леброн.
+4
0
+4
Дюрэнт ниже Уэйда. Это если сравнивать именно спортсменов из одной лиги. Бред
+5
-1
+4
Ди-Уэйд - любимый игрок, но он выше КД… очень спорно
+4
-1
+3
Ответ Влад Безруков
Анри выше Зидана, потому что поиграл в США?))
Зидан ещё в 90ые сверкал, читай название рейтинга
+2
0
+2
Кто рейтинг состовлял? Ловите наркомана
+4
-2
+2
По-моему многие не догоняют, что это рейтинг лучших спортсменов ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА.Поэтому Зидан, большая часть карьеры которого прошла в 20-м веке, вполне может быть ниже Марты, у которой вся карьера пришлась на век 21-й. Ну и так далее.
+2
0
+2
Причем тут тупость? Не всем интересен европейский футбол, как и американские вда спорта в Европе.
+2
0
+2
Ответ Самый адовый Крикун
Не учитывай достижения Зидана до 2001 года. ЧМ и ЧЕ мимо. Имеем две ЛЧ с Реалом и бодание с Матерацци.
ЧЕ-2000 учитывается
+2
0
+2
Ответ Мурзин Ринат
Комментарий скрыт
Так как она женщина и так как она чернокожая, а это американское издание, ей по любому пару строчек накинут. А Роналду и Месси белые мужчины, какой им топ3 ?
+4
-2
+2
Ответ ecopromo
центр мирового бейсбола и баскетбола, Они даже своего фелпса не протащили
В смысле не протащили? А чё, прям должны протаскивать? указом президиума верховного совета энбиси и иэспиэн?)))
+1
0
+1
Можно справедливо критиковать этот рейтинг. Но он показывает взгляд на мировой спорт из-за океана
+1
0
+1
Понятно что рейтинг бредовый, что нет возможности сравнивать спортсменом из разных видов спорта. Но Пэйтон, легенда НФЛ, легенда США рядом с Рэнди Моссом, мне пришлось гуглить кто это
+3
-2
+1
Ответ Малик Яралиев
Ожидал увидеть: Джокович, Месси... А тут - цитата Аршавина
В десятке оба будут, вместе с Роналду, Леброном, Карри и тд…
+2
-1
+1
Ответ Малик Яралиев
Ожидал увидеть: Джокович, Месси... А тут - цитата Аршавина
Они железно топ 25 если не топ 10 будут
+2
-1
+1
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