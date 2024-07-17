Зидан – 50-й в в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Шумахер – 29-й, Дюрэнт – 39-й, Анри – 48-й
Зинедин Зидан включен в топ-50 лучших спортсменов XXI века.
ESPN составил список 100 лучших спортсменов с 2000 года.
В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.
В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.
Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е и с 75-го по 51-е места. Сегодня стали известны места с 50-го по 26-е.
26. Пейтон Мэннинг, американский футбол;
27. Рэнди Мосс, американский футбол;
28. Никола Йокич, баскетбол;
29. Михаэль Шумахер, автогонки;
30. Майк Траут, бейсбол;
31. Клейтон Кершоу, бейсбол;
32. Марта, футбол;
33. Мигель Кабрера, бейсбол;
34. Тамика Кэтчингс, баскетбол;
35. Дуэйн Уэйд, баскетбол;
36. Майя Мур, баскетбол;
37. Ичиро Сузуки, бейсбол;
38. Барри Бондс, бейсбол;
39. Кевин Дюрэнт, баскетбол;
40. Джастин Верландер, бейсбол;
41. Дирк Новицки, баскетбол;
42. Яннис Адетокумбо, баскетбол;
43. Алекс Родригес, бейсбол;
44. Микаэла Шиффрин, лыжи;
45. Давид Ортис, бейсбол;
46. Макс Шерцер, бейсбол;
47. Джимми Джонсон, автогонки;
48. Тьерри Анри, футбол;
49. Айтана Бонмати, футбол;
50. Зинедин Зидан, футбол.
50. Зинедин Зидан, футбол.
Понятно))
32. Марта, футбол
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Марта, в отличие от Зидана и Бонмати ЧМ не выигрывала
25 лет назад они в него даже лошадь включили.
Но Sports - не ESPN, здесь кондиционер не включают)