Зидан – 50-й в в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Шумахер – 29-й, Дюрэнт – 39-й, Анри – 48-й

Зинедин Зидан включен в топ-50 лучших спортсменов XXI века.

ESPN составил список 100 лучших спортсменов с 2000 года.

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е и с 75-го по 51-е места. Сегодня стали известны места с 50-го по 26-е.

26. , американский футбол;

27. , американский футбол;

28. , баскетбол;

29. , автогонки;

30. Майк Траут, бейсбол;

31. , бейсбол;

32. Марта, футбол;

33. Мигель Кабрера, бейсбол;

34. Тамика Кэтчингс, баскетбол;

35. Дуэйн Уэйд, баскетбол;

36. Майя Мур, баскетбол;

37. Ичиро Сузуки, бейсбол;

38. Барри Бондс, бейсбол;

39. Кевин Дюрэнт, баскетбол;

40. Джастин Верландер, бейсбол;

41. Дирк Новицки, баскетбол;

42. Яннис Адетокумбо, баскетбол;

43. Алекс Родригес, бейсбол;

44. Микаэла Шиффрин, лыжи;

45. Давид Ортис, бейсбол;

46. Макс Шерцер, бейсбол;

47. Джимми Джонсон, автогонки;

48. , футбол;

49. , футбол;

50. , футбол.