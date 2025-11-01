Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»

Сергей Гомоляко: «Илья Самсонов может вернуться в НХЛ или «Металлург».

Бывший спортивный директор «Металлурга » и «Сочи» Сергей Гомоляко считает, что вратарь Илья Самсонов может перейти в НХЛ или в магнитогорский клуб.

В субботу 28-летний голкипер подписал соглашение с «Сочи» на два года. Сообщалось также, что Самсонов может расторгнуть контракт с «южанами» после этого сезона, если получит предложение из НХЛ .

«Очевидно, что Илья – классный вратарь, наверное, уровня НХЛ. Но если он там не востребован, то, конечно, надо возвращаться, иначе можно весь сезон просидеть в ожидании у моря погоды. Понимаю «Металлург», который обменял Илью в «Сочи », чтобы тот играл на первых ролях.

Допускаю, что Илья может вернуться в НХЛ или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо » истечет и он уедет. Для «Магнитки» будет очень хороший тандем: Самсонов – Смолин», – сказал Сергей Гомоляко.