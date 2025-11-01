  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»
5

Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»

Игорь Никитин: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, это всегда непросто».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры с «Динамо» (2:3) в FONBET КХЛ. Армейцы проиграли, пропустив гол Максима Мамина на 60-й минуте. Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» (2:3), пропустив гол Адама Ружички также на 60-й минуте.  

– Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть. Другого варианта нет.

– Игра основного вратаря [Спенсера Мартина] пока не внушает доверия. Как с этим бороться? 

– Надо не бороться, а сражаться. 

– Ожидаются ли какие-то перестановки в составе, просили ли у руководства новых игроков? 

– Работа идет. Но пока обсуждать это в общественном пространстве рано. 

– Два поражения в дерби насколько эмоционально тяжело сказываются? 

– Смотря как к этому относиться. Если как к поражениям, то тяжело, а если как к мотивации – это сил придает. 

– Пропущенные голы на последних минутах – следствие проблем с игровой дисциплиной? 

– Сейчас много можно рассказывать, просто нельзя пропускать в концовках, отвечу так. Поэтому и выпускаются в концовках ответственные ребята. Но пока это не работает. 

– Насколько вы перед сезоном ожидали, что с таким количеством проблем вы столкнетесь? 

– Я вообще не испытываю иллюзий. В хоккее все достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого будет тяжело, поэтому создаем это сейчас. Всегда создавать непросто, не все это могут пройти. Поэтому и такие мучения идут. Основная масса ребят сражается, конечно. Есть и позитивные моменты, – сказал Игорь Никитин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoСпартак
logoСпенсер Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе
сегодня, 19:00
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
сегодня, 17:02
Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»
28 октября, 21:30
Главные новости
Малкин помог Кросби забить «Виннипегу». У Евгения 3+15 в 13 матчах и 1-е место в НХЛ по ассистам
15 минут назад
НХЛ. «Бостон» одолел «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
сегодня, 20:25Live
Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»
сегодня, 19:57
Никишин забил 2-й гол в сезоне – в ворота «Бостона». У защитника «Каролины» 6 очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона
сегодня, 19:44
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
сегодня, 19:34
Галлан о 6:3 с «Северсталью»: «Шанхай» победил сильного соперника, сегодня наш вечер. Мы стали играть в хороший хоккей после серии неудач»
сегодня, 19:12
«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе
сегодня, 19:00
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь»
сегодня, 18:44
«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке
сегодня, 18:43
«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе
сегодня, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»
сегодня, 20:55
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Наместников забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У форварда «Виннипега» 6+1 в 12 играх
сегодня, 20:48
Свечников остался без очков в матче с «Бостоном». Ранее форвард «Каролины» забил «Вегасу» и «Айлендерс», у него 2+1 в 11 играх
сегодня, 20:16
«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
сегодня, 18:09
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
сегодня, 18:00
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
сегодня, 17:29
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
сегодня, 16:50
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13