Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»

Игорь Никитин: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, это всегда непросто».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры с «Динамо » (2:3) в FONBET КХЛ. Армейцы проиграли, пропустив гол Максима Мамина на 60-й минуте. Ранее ЦСКА уступил «Спартаку » (2:3), пропустив гол Адама Ружички также на 60-й минуте.

– Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть. Другого варианта нет.

– Игра основного вратаря [Спенсера Мартина] пока не внушает доверия. Как с этим бороться?

– Надо не бороться, а сражаться.

– Ожидаются ли какие-то перестановки в составе, просили ли у руководства новых игроков?

– Работа идет. Но пока обсуждать это в общественном пространстве рано.

– Два поражения в дерби насколько эмоционально тяжело сказываются?

– Смотря как к этому относиться. Если как к поражениям, то тяжело, а если как к мотивации – это сил придает.

– Пропущенные голы на последних минутах – следствие проблем с игровой дисциплиной?

– Сейчас много можно рассказывать, просто нельзя пропускать в концовках, отвечу так. Поэтому и выпускаются в концовках ответственные ребята. Но пока это не работает.

– Насколько вы перед сезоном ожидали, что с таким количеством проблем вы столкнетесь?

– Я вообще не испытываю иллюзий. В хоккее все достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого будет тяжело, поэтому создаем это сейчас. Всегда создавать непросто, не все это могут пройти. Поэтому и такие мучения идут. Основная масса ребят сражается, конечно. Есть и позитивные моменты, – сказал Игорь Никитин.