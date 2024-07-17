Кузнецов отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости (Фрэнк Серавалли)
«Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежки после ухода Евгения Кузнецова.
Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.
Сегодня «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
«И «Каролина», и «Вашингтон» теперь свободны от кэпхита и контракта Кузнецова.
Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в 6 млн долларов и возвращается в Россию, – написал Серавалли.
Ранее появилась информация о том, что 32-летний нападающий Евгений Кузнецов подпишет четырехлетний контракт со СКА.
играть за понюшку..... табака))
Недавно Айзерман сокрушался, что их пути так и не пересеклись, иначе, говорит, бежал бы из Детройта, только пятки бы сверкали, но увы, Роман Борисович тогда только постигал тренерский дзен, ну и махался с албанцами в финских геттах.
Какие же альтруисты лидеры СКА, раз получают зп на уровне игрока 2-3 звена Сибири.
Респект таким парням как Зайцев, Хайруллин, Никишин, Глотов, Григоренко, Плотников..
Верим, что и Кузнецов такой
Там бонус 100 млн за первое очко в сезоне и 100 млн за выход в плей-офф?....
P.s.: тупая автозамена 🤦
Но этим летом Казань прошла очищение, осталось зажравшихся пассажиров Свечникова и Войнова отправить подальше и можно создать команду типа Магнитки Разина.
А в Питере-пить,в Питере-пить,в Питере тире пить.