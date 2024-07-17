Кузнецов отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости (Фрэнк Серавалли)

«Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежки после ухода Евгения Кузнецова.

Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

Сегодня «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

«И «Каролина», и «Вашингтон» теперь свободны от кэпхита и контракта Кузнецова.

Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в 6 млн долларов и возвращается в Россию, – написал Серавалли.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний нападающий подпишет четырехлетний контракт со СКА.