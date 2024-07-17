Кузнецов отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости (Фрэнк Серавалли)

Теги СКА возможные переходы Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов деньги Хоккей

«Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежки после ухода Евгения Кузнецова.

Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

Сегодня «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

«И «Каролина», и «Вашингтон» теперь свободны от кэпхита и контракта Кузнецова.

Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в 6 млн долларов и возвращается в Россию, – написал Серавалли.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний нападающий Евгений Кузнецов подпишет четырехлетний контракт со СКА.

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48 комментариев
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Сколько ему в СКА пообещали, если он просто взял, и отказался от полумиллиарда рублей в год?
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-2
+58
Все , что нужно знать о потолке зарплат в клубе-посмешище.
+55
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+52
Если в СКА его официальная зп будет меньше 300млн рублей в год, то в СКА тогда 100% есть черная бухгалтерия. Просто по другому невозможно подписать такого игрока, ну если только его родственников в заложники не взяли
+39
-1
+38
Ответ ГЕНПЛАН
Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в 6 млн долларов и возвращается в Россию... играть за понюшку..... табака))
Йозе Марино видать пообещал целую партию через всем известных дипломатов достать - иначе такое понижение в зп не объяснить.
+29
-4
+25
Он отказывается от причитающейся ему в этом сезоне зарплаты в 6 млн долларов и возвращается в Россию...

играть за понюшку..... табака))
+21
-2
+19
Наслушался про крах доллара и рванул домой.
+20
-2
+18
Ответ Hola Hola
Сколько ему в СКА пообещали, если он просто взял, и отказался от полумиллиарда рублей в год?
6 млн грязными, то есть минус налоги и эскроу, это около 2,5 млн на руки.
+21
-4
+17
Ответ Hola Hola
Сколько ему в СКА пообещали, если он просто взял, и отказался от полумиллиарда рублей в год?
ска даст эти 6 млн. зеленых в конверте и без налогов.
+17
-1
+16
Теперь за целых 50 млн рубликов будет играть) Прям как Фроуз в Локо))
+12
0
+12
Прикиньте, сколько там в конветах нюхачу пообещали? Может быть, сразу и место в думе.
+13
-2
+11
Ответ Hola Hola
Сколько ему в СКА пообещали, если он просто взял, и отказался от полумиллиарда рублей в год?
А ничего, что он отказывается от денег ради работы с величайшим тренером в истории? Мне кажется, многие пошли бы и не на такие уступки, лишь бы поработать с Романом Борисовичем.
Недавно Айзерман сокрушался, что их пути так и не пересеклись, иначе, говорит, бежал бы из Детройта, только пятки бы сверкали, но увы, Роман Борисович тогда только постигал тренерский дзен, ну и махался с албанцами в финских геттах.
+10
0
+10
Кузя в ска это Зашквар года 🤮💩💩💩
+9
-2
+7
Ну а почему нет, контракт на 50 млн в год + пару элитных квартир в Питере подарят, в качестве "подписного бонуса"...
+8
-1
+7
А где болельщики СКА со своими "Мы играем честно, просто все очень хотят жить в Петербурге поэтому не просят много денег"?

Какие же альтруисты лидеры СКА, раз получают зп на уровне игрока 2-3 звена Сибири.
Респект таким парням как Зайцев, Хайруллин, Никишин, Глотов, Григоренко, Плотников..
Верим, что и Кузнецов такой
+4
0
+4
Ответ Vitto
6 млн грязными, то есть минус налоги и эскроу, это около 2,5 млн на руки.
Так вопрос не меняется, даже если это 220 млн. рублей в год, видя платежку СКА...
Там бонус 100 млн за первое очко в сезоне и 100 млн за выход в плей-офф?....
+3
0
+3
Ну хоть Вашингтон выиграет от этой ситуации, уже хорошо. А Кузя с хоккеиста до петрушки скатился
+2
0
+2
Ответ Strannix
Интересно, серьёзно сколько появится новость, что Ска заключил 4х летний контракт с Кузнецовым?
Интересно, через сколько появится новость.
P.s.: тупая автозамена 🤦
+2
0
+2
«Кокосика нам принеси, я домой лечу - мальчик»
+2
0
+2
Ответ MaaRek
Явно Кузя меньше 0.5 млрд не получает, иначе бы не приехал. Просто плевок в лицо кхл и потолка зарплат
СКА и АкБарс 2022-2024 - главные плеватели в лицо кхл в части потолка зарплат, будем объективны.
Но этим летом Казань прошла очищение, осталось зажравшихся пассажиров Свечникова и Войнова отправить подальше и можно создать команду типа Магнитки Разина.
+1
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Ответ Alex.K71
Наверняка, если я правильно понял!) В конце концов наберут Промесу, он подскажет оптимальные варианты поставок и не очень дорого!)
Промес же больше про инвестиции - может подсказать куда вкинуть зп в конверте от РоРо чтобы и прибыль получить и белые дорожки бонусом)
+1
0
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Птенцом к ротенберку
+2
-1
+1
Явно Кузя меньше 0.5 млрд не получает, иначе бы не приехал. Просто плевок в лицо кхл и потолка зарплат
+1
0
+1
Пусть помнит:в Ростове шикарные пл*хи,в Челябинске лучше торч*ть.
А в Питере-пить,в Питере-пить,в Питере тире пить.
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
Сколько ему в СКА пообещали, если он просто взял, и отказался от полумиллиарда рублей в год?
Это примерно вся платежка Спартака
0
0
0
Интересно, серьёзно сколько появится новость, что Ска заключил 4х летний контракт с Кузнецовым?
+1
-1
0
Ответ Колючий Пушистик
3,9 млн
Хм, может еще какой трейд замутят.
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Ответ ZlomSpb
а сколько у Вашика освободится под кепкой?
3,9 млн
0
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Ответ Shos
Если в СКА его официальная зп будет меньше 300млн рублей в год, то в СКА тогда 100% есть черная бухгалтерия. Просто по другому невозможно подписать такого игрока, ну если только его родственников в заложники не взяли
Там есть еще другая валюта, не забывайте)
+1
-1
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Ответ deligy
40-42% в Каролине, какие 2.5
Еще эскроу, плюс когда играешь матчи в других штатах там тоже берут налоги. Так что на руки будет меньше половины.
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Ответ Vitto
6 млн грязными, то есть минус налоги и эскроу, это около 2,5 млн на руки.
40-42% в Каролине, какие 2.5
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