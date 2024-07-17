Саутгейт аут, аргентинцы оскорбили французов, «Реал» презентовал Мбаппе, Гибралтар обиделся на Ямаля и Родри, символическая сборная Евро, СКА вернется в Ледовый и другие новости

1. Конец эпохи: Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, заявив напоследок, что текущий состав способен завоевать долгожданный трофей. В список возможных преемников попали Поттер, Почеттино и даже Клопп. FA хочет замахнуться на приглашение Гвардиолы, хотя Каррагер считает, что тренером «трех львов» не должен быть иностранец. Ширер поблагодарил Саутгейта за то, что тот поднял сборную со дна.

2. В очередной скандал вляпались аргентинские игроки: в сети появились ролики, в которых футболисты распевают оскорбительную и расистскую кричалку о Франции. FFF отреагировала моментально и подала жалобу в ФИФА, а французские игроки «Челси» возмутились поведением Энцо, который вел трансляцию празднований аргентинцев. Фофана, Дисаси и Гюсто отписались от Фернандеса в соцсетях, Уэсли назвал скандирования «расизмом в дикой форме». «Челси» проведет собственное расследование.

3. Ущипните себя, если не верите, но Килиан Мбаппе наконец надел форму «Реала» на своей презентации на «Бернабеу» в присутствии 80 тысяч человек. Француз не скрывал счастья и несколько раз поцеловал эмблему «Мадрида» – клуба, о котором он мечтал с самого детства. Также Килиан передал привет Криштиану Роналду, повторив его скандирование на презентации в 2009-м.

4. Испанцы тоже бурно отмечали чемпионство и навлекли проблем: Гибралтар пожалуется в УЕФА на Ямаля и Родри, которые спели «Гибралтар – испанский» во время празднования победы на Евро.

5. К слову, и Ямаль, и Родри попали в символическую сборную чемпионата Европы от УЕФА. Немного удивил выбор голкипера, зато все в порядке с этим у Opta, у которой в воротах Георгий Мамардашвили. Роналду, Мбаппе, Гризманн и Кьеза включены в символическую сборную разочарований турнира от ESPN.

6. СКА проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце. Случившийся летом на «СКА-Арене» пожар – одна из причин переезда. Губерниев одобряет: «Главное – безопасность».

7. Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана – это ее первое выступление после перехода из России.

8. Кандидатуру Сергея Карякина предложили на пост сенатора от Крыма. Шахматист назвал назначение волнительным: «Это шанс принести пользу родному региону».

9.«Локомотив» представил домашнюю форму – красную с белой вертикальной полосой. Полоса отсылает к первому в истории Кубку СССР.

10. «Спартак» нашел нового спонсора: партнером клуба станет «Альфа-банк».

11. Кейн не закончит карьеру в сборной Англии – он хочет выиграть ЧМ-2026.

12. «Феррари» не устроили финансовые запросы Эдриана Ньюи, переход конструктора в «Астон Мартин» наиболее вероятен.

Цитаты дня

Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»

Елена Вяльбе: «В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет»

Андрей Назаров: «В США стреляют в кандидата, а в России полный порядок. Звезды КХЛ и НХЛ скоро сыграют, Кузнецов возвращается, Путин спокойно дает старт движению Северного обхода Твери»

Беллингем о поражении в финале Евро: «Печаль и разочарование – мы были близки к тому, чтобы войти в историю, но не смогли порадовать фанатов. Верю, что способны однажды вернуть трофей в Англию»

Галоян о влиянии санкций на уровень жизни: «В целом не почувствовал, нерешаемых проблем нет. Бутсы стало сложнее покупать – в 2-3 раза дороже»

Роднина о россиянах на Олимпиаде: «Если эти ребята едут, то по большому счету они герои»