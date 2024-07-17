«Краснодар» подписал Диего Косту из «Сан-Паулу» за 7,5 млн евро. Контракт защитника – до 2029 года
«Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из «Сан-Паулу».
24-летний защитник подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Он будет выступать за клуб под 4-м номером.
Сообщалось, что трансфер Косты обошелся «Краснодару» в 7,5 млн евро.
В 2024 году в высшей лиге Бразилии Коста провел 14 игр. Его статистику можно найти здесь.
Фото: t.me/fckrasnodar
24 года, ЦЗ, но может сыграть и на позиции опорника. Немного низковат для центрального защитника (184 см), но стабильно играет за Сан-Паулу (15-20 матчей за последние 3 сезона)
Исходя из статистики - редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру)
Есть два трофея, Кубок и Суперкубок Бразилии (надеюсь и нам принесет уже хоть что-нибудь )
Сам уже посмотрел видео обзор. Правоногий он. Но хоть с пасом вроде.
Ну ладно... клубу виднее.