«Краснодар» подписал Диего Косту из «Сан-Паулу» за 7,5 млн евро. Контракт защитника – до 2029 года

«Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из «Сан-Паулу».

24-летний защитник подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Он будет выступать за клуб под 4-м номером.

Сообщалось, что трансфер Косты обошелся « » в 7,5 млн евро.

В 2024 году в высшей лиге Бразилии Коста провел 14 игр. Его статистику можно найти здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar