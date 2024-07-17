«Краснодар» подписал Диего Косту из «Сан-Паулу» за 7,5 млн евро. Контракт защитника – до 2029 года

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу трансферы Краснодар Диего Энрике Коста Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из «Сан-Паулу».

24-летний защитник подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Он будет выступать за клуб под 4-м номером.

Сообщалось, что трансфер Косты обошелся «Краснодару» в 7,5 млн евро.

В 2024 году в высшей лиге Бразилии Коста провел 14 игр. Его статистику можно найти здесь.

Фото: t.me/fckrasnodar

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43 комментария
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Для тех кому лень лезть на ТМ:
24 года, ЦЗ, но может сыграть и на позиции опорника. Немного низковат для центрального защитника (184 см), но стабильно играет за Сан-Паулу (15-20 матчей за последние 3 сезона)
Исходя из статистики - редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру)
Есть два трофея, Кубок и Суперкубок Бразилии (надеюсь и нам принесет уже хоть что-нибудь )
+44
-2
+42
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Не продлили потому что игрок не хотел оставаться в РПЛ, не продали, т.к. были надежды в чемпионате.
+22
0
+22
Ответ Владислав Сабельников
Для тех кому лень лезть на ТМ: 24 года, ЦЗ, но может сыграть и на позиции опорника. Немного низковат для центрального защитника (184 см), но стабильно играет за Сан-Паулу (15-20 матчей за последние 3 сезона) Исходя из статистики - редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру) Есть два трофея, Кубок и Суперкубок Бразилии (надеюсь и нам принесет уже хоть что-нибудь )
Еще отмечу что частенько он выводил свой клуб с капитанской повязкой,что говорит о его лидерских качествах.Насчет 15-20 матчей за сезон учитывая все кубки и чемпионаты штатов,он проводит гораздо больше матчей.
+13
0
+13
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Алонсо вроде как захотел сам уйти, ему просто пошли на встречу. Типо хорошее отношение к хорошему игроку
+8
0
+8
Не тот…)
+5
0
+5
Ответ SMART789
Из какого района Краснодара этот воспитанник?
Точно не с Зенита, у которого их нет.
+7
-2
+5
ещё бы правого заща
+4
0
+4
помолодел то как...и профиль поменял)
+4
-1
+3
Ответ Владислав Сабельников
Для тех кому лень лезть на ТМ: 24 года, ЦЗ, но может сыграть и на позиции опорника. Немного низковат для центрального защитника (184 см), но стабильно играет за Сан-Паулу (15-20 матчей за последние 3 сезона) Исходя из статистики - редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру) Есть два трофея, Кубок и Суперкубок Бразилии (надеюсь и нам принесет уже хоть что-нибудь )
Основная нога у него какая? Левая, надеюсь?! Иначе зачем он нужен.

Сам уже посмотрел видео обзор. Правоногий он. Но хоть с пасом вроде.

Ну ладно... клубу виднее.
+2
0
+2
Ну Зенит тоже пытался в 11 (бразильских) воспитанников на поле играть, даже двум "воспитанникам" гражданство сделал. Но что-то пошло не так :)
+7
-5
+2
Ответ SMART789
Из какого района Краснодара этот воспитанник?
из трущёб на Неве
+1
0
+1
Хорошая новость👍👍👍 желаю удачи чтобы матчи проходили без травм карточек удаления
+1
0
+1
Ответ pyritanza
Краснодар собрался бороться за чемпионство, москвичи собрались наполнить ещё одну бочку слёз 😏
Питерские замкадыши лелеют свой комплекс неполноценности и сцеживают яд в гранённые стаканы
+1
0
+1
Ответ Алексей Гусев
помолодел то как...и профиль поменял)
И татушек понаделал)
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Ответ cleverman_1
Точно не с Зенита, у которого их нет.
Так вы всех забрали. Петров, Козлов
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Ответ SMART789
Из какого района Краснодара этот воспитанник?
Тебе лучше знать про воспитанников Краснодара. У вас в клубе их трое
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Ответ cleverman_1
Точно не с Зенита, у которого их нет.
Легенда Краснодара на левом фланге, Петров, откуда?
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Ответ zhag
Вот создашь свой клуб и будешь ставить по твоим меркам топовых и около топовых, а сюда пожалуйста не лезь со своими до школьными требованиями.
Хорошо так и сделаю, как скажете, а когда создам свой клуб то приглашу вас советчиком клуба, ваши советы мне очень нужны.
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Ответ Владимир Владимирович
Что мешает Галицкому за столько времени взять топового или околотопового тренера, Мусаев не самый слабый тренер сам по себе, при нём выходили в еврокубки играли добротно, но чтобы выиграть рпл нужен уже топ тренер, условные 5-8 лямов зп для тренера спокойно найдут
Вот создашь свой клуб и будешь ставить по твоим меркам топовых и около топовых, а сюда пожалуйста не лезь со своими до школьными требованиями.
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Ответ cleverman_1
Точно не с Зенита, у которого их нет.
А что же это за юнец играет за Крачнодар под номером 19?)
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Ответ Jadie James
Одни уехали, других опять купили, которые тоже могут уехать. Зачем это всё Галицкому (
для того чтобы ты не путёввый такие вопросы не задавал.
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Ответ Jadie James
Одни уехали, других опять купили, которые тоже могут уехать. Зачем это всё Галицкому (
Уехали те, кто заключал контракт "до". Теперь в конктракте есть пункт, что игрок либо отказывается от права приостановить либо платит компенсацию клубу.
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Ответ riverman1980
Надо отметить, что латиноамериканский филиал академии Галицкого один из самых продуктивных. «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за „Краснодар“. В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, „Барселона“ это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и „Бавария“ может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры. "
А про вратарский филиал академии ничего сказать не хочешь? Например, про вратаря во Франции и двух вратарях в Зените?
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Ответ riverman1980
Как же надо не уважать Галицкого, чтобы называть его слова "высером" ((
Моя фраза о ваших словах
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Ответ riverman1980
Надо отметить, что латиноамериканский филиал академии Галицкого один из самых продуктивных. «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за „Краснодар“. В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, „Барселона“ это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и „Бавария“ может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры. "
Комментарий удален модератором
Ответ Валерий Глубокий
А вы уже наполнили , знамя чем )))
Не знамя. Посвями)
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Ответ pyritanza
Краснодар собрался бороться за чемпионство, москвичи собрались наполнить ещё одну бочку слёз 😏
А вы уже наполнили , знамя чем )))
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Ответ Саша Котляров
Посмитрим как он играть будет если его выпусять в 1 матче с Ахматам
Не выпустят.
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Ответ Владислав Сабельников
Для тех кому лень лезть на ТМ: 24 года, ЦЗ, но может сыграть и на позиции опорника. Немного низковат для центрального защитника (184 см), но стабильно играет за Сан-Паулу (15-20 матчей за последние 3 сезона) Исходя из статистики - редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру) Есть два трофея, Кубок и Суперкубок Бразилии (надеюсь и нам принесет уже хоть что-нибудь )
Посмитрим как он играть будет если его выпусять в 1 матче с Ахматам
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Ответ Влад0706
Алонсо вроде как захотел сам уйти, ему просто пошли на встречу. Типо хорошее отношение к хорошему игроку
Если верить одному из профильных ресурсов, он может сыграть также и правого защитника
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