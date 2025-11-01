  • Спортс
  Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23

Александр Овечкин сыграл против 32% всех хоккеистов в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ и недавно достиг отметки в 1500 сыгранных матчей. 

Во время трансляции матча «Вашингтон» – «Даллас» (0:1) ESPN привел статистику: Александр Овечкин сыграл против 32% всех хоккеистов, когда-либо выходивших на лед в истории НХЛ.

Отметим, что у 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса (22 сезона в НБА) этот показатель составляет 35%, а у семикратного победителя Супербоула 48-летнего Тома Брэди (23 сезона в НФЛ) – 21%. 

Овечкин выходил на лед против 2736 из 8687 игроков, участвовавших в регулярных чемпионатах лиги. За «Вашингтон» вместе с ним выступали 242 разных хоккеиста – полевые и вратари. За карьеру в НХЛ Овечкин поразил ворота 184 голкиперов.

Кроме того, Овечкин играл вместе с 39,1% всех хоккеистов, когда-либо выходивших на лед в форме «Вашингтона». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMNB
