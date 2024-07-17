Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 100-115 млн евро за 5 лет. Зарплата – 15 млн за сезон «чистыми», в контракте есть бонус за «Золотой мяч» (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Килиан Мбаппе деньги Футбол

Стали известны условия контракта Килиана Мбаппе в «Реале».

Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, пишет Marca. Его зарплата составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон – меньше, чем в «ПСЖ», – но при этом от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. 

Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. 

Также в контракте предусмотрены бонусы за достижение определенных целей, в том числе за «Золотой мяч», а также за выигранные титулы.

Килиан Мбаппе: «Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь»

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83 комментария
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Мбаппе пару лет назад у местных болел Реала был алчным любителем денег и трансов, а сейчас мученик, следующий за своей мечтой 😆
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Шёл к мечте парень, наконец-то получилось. 115 млн подъемных на первое время должно хватить.
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Ответ &_Bishep_&
Достаточно скромно. Учитывая, что пришел совершенно бесплатно. Лет через 5-6 Ф.Перес запульнёт его в Саудовскую Аравию лямов за 350 и в итоге останется в жирном плюсе.
Запульнёт прям как Азара🤓
+49
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+45
Нормалды булды 😃🤟🏻
+44
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+40
Ответ Усатый КозлоБык
Нормалды булды 😃🤟🏻
Казахский выучил?😆
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+29
Ответ &_Bishep_&
Достаточно скромно. Учитывая, что пришел совершенно бесплатно. Лет через 5-6 Ф.Перес запульнёт его в Саудовскую Аравию лямов за 350 и в итоге останется в жирном плюсе.
Кого Саудиты покупали за подобные суммы? Или хотя бы в 2 раза меньшие? Откуда такая фантазия про продажи саудитам? Они игрокам зп накручивают, но трансферы почти рыночные, это не те арабы из сити или псж, которые себя не уважают и рынок перегревают
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+24
На футболках уже отбили?
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+18
Ответ Мохнатый55
Около 50 млн евро в год, учитывая налоги и подъемные.
Не забывай ещё про имидживые права. Вроде Мбаппе единственный кому Перес в этом вопросе на уступку пошел.
+12
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+11
Ответ &_Bishep_&
Достаточно скромно. Учитывая, что пришел совершенно бесплатно. Лет через 5-6 Ф.Перес запульнёт его в Саудовскую Аравию лямов за 350 и в итоге останется в жирном плюсе.
почти все переходят к саудитам бесплатно
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Бесплатно подписали, ага)
+18
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+8
Около 50 млн евро в год, учитывая налоги и подъемные.
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Почему за ЗМ бонус? Скорее, должен быть вычет для Переса по этому случаю
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Ответ AA MM
Бесплатно подписали, ага)
Всем свободным агентам дают подъемные,что тут нового?Если бы пришлось платить клубу за трансфер, то сумма была бы в разы больше.
+7
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+5
Черепах вытряс с переса условия даже жирней чем 2 года назад
+5
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+4
"мечту не купишь" , но за 100-115 млн можно))
+7
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+4
Самый высокооплачиваемый в Мадриде, что ожидаемо, но не с отрывом. Модрич, Вини и Беллингем где-то рядом. Перес мастер конечно
+7
-4
+3
Ответ cektor
Комментарий удален пользователем
Где ты видел свободного агента без подписных бонусов?
+9
-6
+3
Нормально
+3
-1
+2
Ответ AA MM
Бесплатно подписали, ага)
Да. ПСЖ ни цента от трансфера не получил, а подъёмные и зп в трансфер не входит
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0
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Ответ benjamin92
Мбаппе пару лет назад у местных болел Реала был алчным любителем денег и трансов, а сейчас мученик, следующий за своей мечтой 😆
Теперь он алчный мученик
+6
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Ответ Усатый КозлоБык
Да, братан 🤟🏻
Не тем словарем пользуетесь Станислав аға.
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Ответ benjamin92
Мбаппе пару лет назад у местных болел Реала был алчным любителем денег и трансов, а сейчас мученик, следующий за своей мечтой 😆
Воссоединение с мечтой обошлось Реалу всего в каких-то 300+ млн евро и изменениях в налоговом законодательстве Мадрида под черепашку.
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Даром!
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Мечту не купишь .
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По сравнению с шейхами - сущие копейки. Теперь понятно, почему его мама вчера так сильно плакала
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Ответ Ruslan3132
если КР получал 20+, Бейл получал 17, Азар 15, то как Мбаппе с 15 стал самым высокооплачиваемым в истории?
Про бонус 115 млн за 5 лет забыли? Это +23 млн в год к окладу. Прибавим к этому дополнительные бонусы за награды и имиджевые права. По итогу получится, что Роналду такие условия в Мадриде и не снились.
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А я то думал,Мбаппе за идею играет
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Ответ vcaireac
Всем свободным агентам дают подъемные,что тут нового?Если бы пришлось платить клубу за трансфер, то сумма была бы в разы больше.
Но не всем в таком размере.
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Ответ Nogoi89
Шёл к мечте парень, наконец-то получилось. 115 млн подъемных на первое время должно хватить.
Можно подумать его в ПСЖ на привязи держали
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Ответ benjamin92
Мбаппе пару лет назад у местных болел Реала был алчным любителем денег и трансов, а сейчас мученик, следующий за своей мечтой 😆
Глоры реала они на то и глоры без принципов
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