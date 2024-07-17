Человек, оскорблявший Винисиуса и Рюдигера на почве расизма в интернете, приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно

Испанский суд наказал человека, оскорблявшего футболистов на почве расизма.

Об этом сообщил «Реал» – обвиняемый оскорблял игроков мадридского клуба в интернете.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что суд Парлы сегодня вынес обвинительный вердикт в отношении человека, который под разными псевдонимами на форуме цифрового издания газеты Marca совершал серьезные расистские выпады и оскорбления в адрес наших игроков и .

Обвиняемый был признан виновным, в частности, в двух преступлениях против нравственности, совершенных в отношении Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера, оба из которых были отягчены расистскими мотивами, а в случае Антонио Рюдигера – также на почве презрения к его религии.

Суд приговорил обвиняемого к восьми месяцам тюремного заключения и запрету участвовать в вышеупомянутом форуме в течение 20 месяцев. Тюремный срок является условным, так как обвиняемый участвует в программе борьбы с дискриминацией и поведения, основанного на равенстве.

Это уже второй приговор, вынесенный за расистские оскорбления в отношении игроков мадридского «Реала». В данном случае впервые были признаны недопустимыми нападки подобного рода на цифровых форумах и в социальных сетях.

«Реал Мадрид», который выступал в качестве частного обвинителя в судебном разбирательстве вместе с Винисиусом Жуниором, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта.

Наконец, « » хотел бы поблагодарить болельщика за сотрудничество, который, обнаружив оскорбления на форуме газеты Marca, довел их до сведения властей и нашего клуба», – говорится в заявлении мадридцев.