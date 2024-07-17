Человек, оскорблявший Винисиуса и Рюдигера на почве расизма в интернете, приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно

Теги Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор религия дискриминация Футбол

Испанский суд наказал человека, оскорблявшего футболистов на почве расизма.

Об этом сообщил «Реал» – обвиняемый оскорблял игроков мадридского клуба в интернете. 

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что суд Парлы сегодня вынес обвинительный вердикт в отношении человека, который под разными псевдонимами на форуме цифрового издания газеты Marca совершал серьезные расистские выпады и оскорбления в адрес наших игроков Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера.

Обвиняемый был признан виновным, в частности, в двух преступлениях против нравственности, совершенных в отношении Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера, оба из которых были отягчены расистскими мотивами, а в случае Антонио Рюдигера – также на почве презрения к его религии.

Суд приговорил обвиняемого к восьми месяцам тюремного заключения и запрету участвовать в вышеупомянутом форуме в течение 20 месяцев. Тюремный срок является условным, так как обвиняемый участвует в программе борьбы с дискриминацией и поведения, основанного на равенстве. 

Это уже второй приговор, вынесенный за расистские оскорбления в отношении игроков мадридского «Реала». В данном случае впервые были признаны недопустимыми нападки подобного рода на цифровых форумах и в социальных сетях.

«Реал Мадрид», который выступал в качестве частного обвинителя в судебном разбирательстве вместе с Винисиусом Жуниором, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта.

Наконец, «Реал Мадрид» хотел бы поблагодарить болельщика за сотрудничество, который, обнаружив оскорбления на форуме газеты Marca, довел их до сведения властей и нашего клуба», – говорится в заявлении мадридцев. 

71 комментарий
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Ответ Николай Бойко
С такими законами половина спортса уже бы давно в тюрячке была
Да какая половина)))Процентов 95, уровень злобы и агрессии запредельнейший
+94
-7
+87
С такими законами половина спортса уже бы давно в тюрячке была
+76
-7
+69
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Так не про тебя же разговор
+28
-10
+18
расистов уже на Винисиуса как на живца ловить можно...
+18
-3
+15
Ответ .ru
расистов уже на Винисиуса как на живца ловить можно...
Винисиуса использовать как живца? Это потому что он черный? Да Вы, батенька, расист )
+17
-2
+15
Ответ .ru
расистов уже на Винисиуса как на живца ловить можно...
Здравствуйте мои маленькие любители расизма , с вами передача Окупай Расистовляй
+9
-2
+7
Ответ Jota
Ор.🤣
Хор. В России сейчас наказать могут строго наверное только за критику сво. А там могут и за поддержку сво и за то что негра негром назвал. А еще всякие лгбт требуют что бы их поддерживали.
+11
-4
+7
А оскорблять только черных нельзя?
+12
-7
+5
Ответ Оригинальный Ник
Я живу в России, и здесь не сажают за освобождение негров
Тут за картиночку в вк можно отхватить трёшку и не условно. Но это правосудие, а не позор, верно?))))
+6
-1
+5
Ответ Zakal
А оскорблять только черных нельзя?
Никого нельзя
Кроме Ригоберки
+7
-2
+5
Ответ Оригинальный Ник
Я живу в России, и здесь не сажают за освобождение негров
Здесь сажают за репосты
+4
0
+4
Печаль, конечно. Кто вообще мог подумать, что Россия образца 2007 году будет значительно свободнее, чем Европа 2024? Эх
+18
-15
+3
Ответ Николай Бойко
С такими законами половина спортса уже бы давно в тюрячке была
ну ригоберга не вылазил бы оттуда.
+4
-1
+3
Ответ Zakal
А оскорблять только черных нельзя?
Голубых и розовых тоже нельзя))
+4
-2
+2
Ответ CrishForever
"Тюремный срок является условным, так как обвиняемый участвует в программе борьбы с дискриминацией и поведения, основанного на равенстве." - обалдеть! Таким лицемерам двойной срок надо давать, причем реальный.
Дак небось это какие-то курсы вроде курсов управления гневом, которые тебя обязывает пройти суд
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Ответ Oskar 09
Почему условно таких тварей на лет 10 минимум надо сажать.
Вот ты написал"тварь"и тебя тоже на10 лет посадить? 🤣
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Ответ Jota
Да какая половина)))Процентов 95, уровень злобы и агрессии запредельнейший
Да ну что ж Вы всё в негатив.
У нас совершенно разный менталитет с западом, у нас песни на подобии "айайай убили...", африканцы приезжают и сами себя называют разными словами, в армии позывные Уголь и так далее, и это только с юмором воспринимается. Конечно, не всегда. Но не соглашусь, что у нас вот прям все такие злые и агрессивные...
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Ответ Jota
Ограничил комментарии, но я ещё разок напрягу твой мозжечок, птюч-сравни Финляндию и Карелию, Аляску и Чукотку, Германию и Калининград, Японию и Сахалин? Понимаешь, чем отличается свобода от рабства, ум от глупости и правда от лжи?
А если сравнить Москву и Брюссель, Сингапур и Париж, Пекин и Сан-Франциско, какой вывод можно сделать?
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По айпи вычислили!
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Скоро весь мир будет в черном свете, мне интересно, как они будут говорить, во белый идёт, судья 1 год условно. Бардак. Куда мы катимся.
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Свобода слова вышла из чата, евроССР в своем репертуаре.
+3
-2
+1
Интересно, а у них тот самый эпизод из к/ф "Джентльмены" уже запикивают?
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Ответ JonJones
А ты случайно не в России живёшь?)))
Я живу в России, и здесь не сажают за освобождение негров
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Комментарий удален модератором
Ответ Jota
Ограничил комментарии, но я ещё разок напрягу твой мозжечок, птюч-сравни Финляндию и Карелию, Аляску и Чукотку, Германию и Калининград, Японию и Сахалин? Понимаешь, чем отличается свобода от рабства, ум от глупости и правда от лжи?
Ты наверное с Аляски пишешь?
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Надо поаккуратнее сейчас с вами тут, братья.
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С таким наплывом мигрантов, выдачей им гражданства и пособий, их рождаемостью, скоро такое в России будет.
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Винисиус: я тебя по айпи найду!
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Ответ Птюч
Хор. В России сейчас наказать могут строго наверное только за критику сво. А там могут и за поддержку сво и за то что негра негром назвал. А еще всякие лгбт требуют что бы их поддерживали.
ты с какой планеты, тут запросто впаяют и наваляют за оскорбление почти всего что относится к госаппарату и этническим группам, там еще и извинятся на коленях будешь
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"Тюремный срок является условным, так как обвиняемый участвует в программе борьбы с дискриминацией и поведения, основанного на равенстве." - обалдеть! Таким лицемерам двойной срок надо давать, причем реальный.
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