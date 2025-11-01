ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»

ФХР и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами.

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» стала официальным партнером детско-юношеских турниров под эгидой Федерации хоккея России – соревнований среди юношей до 16 лет «Кубок России» и «Территория Хоккея»!



«Участие страховой компании в проекте направлено на поддержку и развитие массового детского спорта, укрепление ценностей здорового образа жизни и популяризацию хоккея среди подрастающего поколения по всей России», – говорится на сайте страховой компании.

«Как трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира я прекрасно знаю: чтобы добиваться больших побед в хоккее, нужны хорошие партнеры. Ответственные, самоотверженные, способные выполнять свою работу на высшем уровне и нацеленные на победный результат.

Рад, что партнером ФХР по развитию детского хоккея стали блестящие профессионалы, чемпионы своей отрасли – компания «Росгосстрах Жизнь». Забота о подрастающем поколении – благородное дело, а готовность «Росгосстрах Жизнь» поддерживать детско-юношеские турниры – прекрасный пример социальной ответственности бизнеса», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.