  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
0

ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»

ФХР и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами.

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» стала официальным партнером детско-юношеских турниров под эгидой Федерации хоккея России – соревнований среди юношей до 16 лет «Кубок России» и «Территория Хоккея»!

«Участие страховой компании в проекте направлено на поддержку и развитие массового детского спорта, укрепление ценностей здорового образа жизни и популяризацию хоккея среди подрастающего поколения по всей России», – говорится на сайте страховой компании.

«Как трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира я прекрасно знаю: чтобы добиваться больших побед в хоккее, нужны хорошие партнеры. Ответственные, самоотверженные, способные выполнять свою работу на высшем уровне и нацеленные на победный результат.

Рад, что партнером ФХР по развитию детского хоккея стали блестящие профессионалы, чемпионы своей отрасли – компания «Росгосстрах Жизнь». Забота о подрастающем поколении – благородное дело, а готовность «Росгосстрах Жизнь» поддерживать детско-юношеские турниры – прекрасный пример социальной ответственности бизнеса», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Росгосстрах Жизнь»
logoКХЛ
logoВладислав Третьяк
детский хоккей
logoФХР
Росгосстрах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
сегодня, 15:10
Третьяк поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Один из первых каналов, показывающий практически все соревнования. Наш народ любит спорт, Россия – это спортивная держава»
сегодня, 09:11
Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»
30 октября, 10:23
Главные новости
Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»
1 минуту назад
НХЛ. «Бостон» принимает «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
1 минуту назадLive
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
14 минут назад
КХЛ. «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» играет с «Ладой», «Шанхай» в гостях у «Северстали», «Динамо» Москва против ЦСКА
31 минуту назадLive
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
51 минуту назад
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Самсонов может расторгнуть контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
сегодня, 15:24
Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
сегодня, 15:10
РУСАДА: «Морозов предоставил доказательства того, что употребление имело место вне соревновательного периода и не связано с повышением спортивных результатов»
сегодня, 13:55
«Создается русский ESPN, как говорили. Было похоже на Dream Team: Джордан – Губерниев, Баркли – Черданцев, Пиппен – Генич». Журналист Лысенков о «Матч ТВ»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
26 минут назад
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
37 минут назад
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45
Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение – поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу – буду подсказывать ребятам, тренерам»
сегодня, 12:30
14 млрд рублей инвестиций нужно для строительства арены в Тюмени. От инвесторов не поступало намерения реализовать проект
сегодня, 12:01
«Сочи» и Верба расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка при полезности «-10» за 13 матчей
сегодня, 11:50
«Барыс» подписал экс-форварда «Филадельфии» и «Нью-Джерси» Уиллмена. Он набрал 10 очков в 68 матчах в НХЛ, 119 баллов – в 244 играх АХЛ
сегодня, 11:40