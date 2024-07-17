Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»

Ричард Паунд предположил, в каком случае США могут потерять право на Игры.

США примут летнюю Олимпиаду-2028 в , на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити.

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает, что применения «закона Родченкова» в допинг-деле китайских пловцов может привести к лишению Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что одним из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, является передача этого вопроса на рассмотрение комитета по проверке соответствия.

И я подозреваю, что если или когда слушания состоятся, там объявят США не соответствующими требованиям. И это означало бы, что они не смогут принимать Олимпийские игры», – сказал экс-глава .

В агентстве не прокомментировали вопрос о том, рассматривается ли статус соответствия , но чиновники агентства отметили, что такая идея обсуждается.

В начале 2021-го 23 китайских пловца на внутренних соревнованиях сдали положительные допинг-пробы на триметазидин. Позднее все они были оправданы.

Закон Родченкова предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. Соревнования в Китае были отбором на Олимпиаду-2020.

«Если взглянуть на контекст, то это был национальный турнир в Китае, в радиусе 6 тысяч миль не было ни одного американца. Теперь вдруг пытаются квалифицировать это как нарушение акта Родченкова, и это просто плохо.

Я думаю, существует опасность того, что USADA и США окажутся вне игры, что может поставить под угрозу проведение Игр 2028 и 2034 годов», – заключил .

Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!