Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»

Теги плавание допинг сборная Китая Ричард Паунд USADA WADA Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2034 Водные виды

Ричард Паунд предположил, в каком случае США могут потерять право на Игры.

США примут летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити.

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает, что применения «закона Родченкова» в допинг-деле китайских пловцов может привести к лишению Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что одним из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, является передача этого вопроса на рассмотрение комитета по проверке соответствия.

И я подозреваю, что если или когда слушания состоятся, там объявят США не соответствующими требованиям. И это означало бы, что они не смогут принимать Олимпийские игры», – сказал экс-глава WADA.

В агентстве не прокомментировали вопрос о том, рассматривается ли статус соответствия USADA, но чиновники агентства отметили, что такая идея обсуждается.

В начале 2021-го 23 китайских пловца на внутренних соревнованиях сдали положительные допинг-пробы на триметазидин. Позднее все они были оправданы.

Закон Родченкова предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. Соревнования в Китае были отбором на Олимпиаду-2020.

«Если взглянуть на контекст, то это был национальный турнир в Китае, в радиусе 6 тысяч миль не было ни одного американца. Теперь вдруг пытаются квалифицировать это как нарушение акта Родченкова, и это просто плохо.

Я думаю, существует опасность того, что USADA и США окажутся вне игры, что может поставить под угрозу проведение Игр 2028 и 2034 годов», – заключил Паунд.

Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!

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30 комментариев
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Если так пойдёт и дальше, боюсь мир скоро узнает много интересного об американских спосрменах и их терапевтических исключениях
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Пчёлы против мёда
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Ну да, ну да. Прям вижу, как лишают статуса соответствия
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Сами же создали этого монстра
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Ответ Groznyi2024
Как только появился Трамп на горизонте, так сразу началось))
причем здесь Трамп? Это как раз либеральная тусовочка затеяла
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После таких слов, Паунд будет объявлен вне закона, их что говорит, это же не Россия, тут другое👌
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ВАДА управдом?
Не будут брать, отключим газ?
" У вас солисток в ансамбль назначает повар?
А кто же?"
Ландыш серебристы хф
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Смешная шутка. Если перефразировать одного знаменитого антифашиста и крупного менеджера, скорее уж это самое USADA на похоронах WADA простудится.
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Ответ human_being
Если так пойдёт и дальше, боюсь мир скоро узнает много интересного об американских спосрменах и их терапевтических исключениях
Товарищ Паунд любит сгущать краски, ни до каких отмен не дойдет – это прямой путь к отмене Олимпиады. А про ТИ и так в целом все известно: все кто хочет и может – пользуются, а те кто не хочет ТИ оформлять – тот наверняка россиянин.
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скорее вада будет уничтожена
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Бред. Ни кто США ни чего не лишит.
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Ответ human_being
Если так пойдёт и дальше, боюсь мир скоро узнает много интересного об американских спосрменах и их терапевтических исключениях
Очень бы хотелось, но скорей всего ничего не произойдёт
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Ответ human_being
Если так пойдёт и дальше, боюсь мир скоро узнает много интересного об американских спосрменах и их терапевтических исключениях
Ожидаемый плюсодрочерский высер.
Ничего, что согласно статистике и фактам ЮСАДА ловит и банит своих же спортсменов гораздо больше и чаще, чем ВАДА.
Но зачем обращаться к фактологии, если можно просто сделать кое что в лужу и срубить плюсиков на абсолютно пустом заявлении, не имеющем отношения к реальности.
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Ответ human_being
Если так пойдёт и дальше, боюсь мир скоро узнает много интересного об американских спосрменах и их терапевтических исключениях
Я думаю скорее Ваду арестуют в полном составе агенты ЭФБИАЙ.
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Ответ steelhard
Пчёлы против мёда
Осы против шершней.
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Это другое, б. .. ть
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Ого, теперь спонсоры уйдут из МОК. И компании начнут терять деньги, а потом уходить с ряда рынков и банкротиться.
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А участвовать?
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Ага, счаз..
"Кто же его посадит, он же памятник!"
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friendly fire?
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Ну уж эт навряяядли!
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Надеюсь что Трамп тут не причём 🤔🤔🤔 или всё-таки в теме 😏😏😏
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Как только появился Трамп на горизонте, так сразу началось))
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