«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 22 матчей. Обыграли «Сычуань Цзюню» по пенальти в Кубке Китая

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 22 матчей.

Сегодня « » под руководством российского специалиста обыграл «Сычуань Цзюню» (0:0, 5:3 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Китая.

При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 22 матчах команда одержала 17 побед и 5 раз (сегодняшний матч учитывается как ничья – Sports) сыграл вничью. Общий счет – 46:8.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности выиграл Суперкубок Китая.

В турнирной таблице китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате « » – 51 балл в 19 играх.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.