«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 22 матчей. Обыграли «Сычуань Цзюню» по пенальти в Кубке Китая

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Футбол

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 22 матчей.

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Сычуань Цзюню» (0:0, 5:3 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Китая.

При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 22 матчах команда одержала 17 побед и 5 раз (сегодняшний матч учитывается как ничья – Sports) сыграл вничью. Общий счет – 46:8.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. 

В турнирной таблице китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт» – 51 балл в 19 играх.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.

30 комментариев
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Мостовой, ты как там?
+32
-1
+31
Ответ Eric_Cartman
Мостовой, ты как там?
Лицензию делает. Алкогольную
+26
0
+26
Кстати, Матч тв мог бы и подписать небольшой контракт с китайской лигой на трансляцию игр чисто Лёниной команды) Хоть на «Матч Планета» или типа того, сколько их там.. . Лучше, чем ничего) Я бы посмотрел, только из-за Слуцкого)
+20
0
+20
Реально круто!
+17
-1
+16
Если так продолжит, то со временем на него обратят внимание топ клубы Европы.
+12
-3
+9
Наш ответ Алонсо!
+8
-2
+6
Ответ JuVero
Топ-клубы именно?))) прекращай пить.
Во первых никогда не пил, во вторых насчёт питья по себе не судите!
+4
0
+4
Ответ Moffo
Наш ответ Алонсо!
Викторыч ультует
+4
0
+4
Настоящий царь Леонид!
+4
0
+4
Если бы не Чемпионат Китая, уже был бы передоз политики на спортсе. Спасибо Слуцкому 👍
+3
0
+3
Ответ Remedy
Кстати, Матч тв мог бы и подписать небольшой контракт с китайской лигой на трансляцию игр чисто Лёниной команды) Хоть на «Матч Планета» или типа того, сколько их там.. . Лучше, чем ничего) Я бы посмотрел, только из-за Слуцкого)
В интернете (на ютубе) всё есть. Вставляете перед матчем в строку поиска название команды на английском
Shanghai Shenhua
, и появляются ссылки на прямые трасляции.
+3
0
+3
Нихао себе, Слуцкий дает!
+4
-1
+3
Викторыч разошелся не на шутку) 😂
+2
0
+2
Слуцкий молодец! Успехов ему и Шанхай Шэньхуа в чемпионате и кубке Китая.
+2
0
+2
Шанхай так держать 💪💪💪
+4
-2
+2
Ответ Remedy
Кстати, Матч тв мог бы и подписать небольшой контракт с китайской лигой на трансляцию игр чисто Лёниной команды) Хоть на «Матч Планета» или типа того, сколько их там.. . Лучше, чем ничего) Я бы посмотрел, только из-за Слуцкого)
там ещё есть команды не плохие ,Шанхай Порт монстр по меркам китайского чемпа ,заносит регулярно бабосы 🙂
+1
0
+1
Ответ Moffo
Лицензию делает. Алкогольную
открывает кб ???
+1
0
+1
Шанхай Ш играл в гостях, полурезервным составом, из пяти легионеров отсутствовали четверо, плюс не играли трое основных китайцев, а во втором тайме вышло ещё больше резервистов. Тем не менее, ШШ создал аж шесть голевых моментов, не считая просто опасных, соперник не создал практически ничего.
Видеообзор (ШШ в бело-сине-красной форме).
http://www.youtube.com/watch?v=oEArE8v8tP4
Весь матч.
http://www.youtube.com/watch?v=RubWz-ZzubA
+1
0
+1
Ура! Рад за Викторыча! Пусть этот рекорд продлевается и дальше!✊
+1
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+1
Ответ Александр Плешков
🤡
зачем вы мне о своей профессии смайликом?
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Неверлузен с алиэкспресс )))

А если серьезно, то Леня хорош.
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Спасибо, Иван! Я в курсе) просто хотелось бы (нашу) трансляцию на тв;)
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This is Shanghai !!!
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Ответ мак сим
там ещё есть команды не плохие ,Шанхай Порт монстр по меркам китайского чемпа ,заносит регулярно бабосы 🙂
🤙😄
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Ответ мак сим
там ещё есть команды не плохие ,Шанхай Порт монстр по меркам китайского чемпа ,заносит регулярно бабосы 🙂
Я только на верняк мажу-“Проход- испашек и аргентосов» - чуть приподнял)
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Ответ мак сим
там ещё есть команды не плохие ,Шанхай Порт монстр по меркам китайского чемпа ,заносит регулярно бабосы 🙂
Там ещё когда-то Гуанчжоу Эвергранд мощный был. Только в таблице их что-то не вижу
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Ответ adil nabiev
Там ещё когда-то Гуанчжоу Эвергранд мощный был. Только в таблице их что-то не вижу
В китайском пердиве пылят
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