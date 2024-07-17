«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 22 матчей. Обыграли «Сычуань Цзюню» по пенальти в Кубке Китая
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 22 матчей.
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Сычуань Цзюню» (0:0, 5:3 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Китая.
При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 22 матчах команда одержала 17 побед и 5 раз (сегодняшний матч учитывается как ничья – Sports) сыграл вничью. Общий счет – 46:8.
Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
В турнирной таблице китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 49 очков в 19 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт» – 51 балл в 19 играх.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.
Shanghai Shenhua
, и появляются ссылки на прямые трасляции.
Видеообзор (ШШ в бело-сине-красной форме).
http://www.youtube.com/watch?v=oEArE8v8tP4
Весь матч.
http://www.youtube.com/watch?v=RubWz-ZzubA
А если серьезно, то Леня хорош.