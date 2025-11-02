Малкин помог Кросби забить «Виннипегу». У Евгения 3+15 в 13 матчах и 1-е место в НХЛ по ассистам
Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче с «Виннипегом».
39-летний форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помог забить гол Сидни Кросби в матче с «Джетс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
За 17:43 на льду россиянин сделал ассист, 4 броска по воротам, 1 промах, 1 силовой прием и получил 2 минуты штрафа.
Таким образом, на счету Малкина стало 18 (3+15) очков в 13 матчах текущего регулярного сезона НХЛ. На данный момент Евгений единолично лидирует в списке лучших ассистентов лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
