«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе

«Динамо» выиграло 4 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.

Бело-голубые под руководством Алексея Кудашова обыграли ЦСКА (3:2) в дерби на «ВТБ-Арене».

Ранее «Динамо » в гостях победило «Северсталь» (3:0), «Шанхай» (5:1) и «Спартак» (5:0). Таким образом, «Динамо » выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3 и поднялось на 5-е место на Западе, набрав 27 очков в 20 встречах.

На следующей неделе команда Кудашова дважды встретится со СКА – 4 и 8 ноября, а 6 ноября примет «Ладу».

ЦСКА проиграл 2 матча подряд после 4 побед кряду. Команда Игоря Никитина идет 8-й на Западе, имея в активе 22 балла в 21 матче.