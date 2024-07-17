Шнякин – Долецкой: «Почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? Публика сейчас подкованная. Уткин был королем чудесных «пошлостей», как вы их называете»

Теги Василий Уткин Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу телевидение Юрий Розанов Евро-2024 Люк Шоу Дмитрий Шнякин Матч ТВ Букайо Сака Алена Долецкая Футбол

Дмитрий Шнякин ответил на критику Алены Долецкой.

Вчера журналистка изложила суть претензий к работе комментаторов финала Евро-2024: «Неотступного внимания к игре у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове».

«Ответ многоуважаемой Алене Станиславовне Долецкой. Меня особенно взволновали ее нарекания по пропорциям репортажа и упоминания Уткина. Поэтому посчитал необходимым ответить подробно.

Ответы по выписанным ею поминутным эпизодам будут. Ох, обязательно будут:) Там есть выдающаяся претензия касательно Люка Шоу! Сначала Алена пишет, что мы не сфокусированы на игре. И тут же строго замечает: мол, мы не оценили СРАЗУ дриблинг Шоу. Хотя мы… Вы не поверите, мы просто с вниманием к игре продолжили комментировать произошедшее после финта, так как мяч не ушел за пределы поля:) И да, спокойно оценили дриблинг уже на повторе. Такая вот ПРЕ-ТЕН-ЗИЯ.

Итак. Эту реакцию я оставил в комментариях у известной журналистки. Вот текст реакции, поехали:

Алена Станиславовна, спасибо за подробный ответ! Благодарен, что нашли время. Выглядит куда более предметно, чем эмоциональная реакция «позорище», например. Если не против, подискутируем. Постараюсь ответить двумя блоками – на оба ваших:

1. Не припомню, чтобы были пропущены ключевые эпизоды игры, моменты, замены, перестроения, голы. Никто их не «заговорил». Были ли отступления? Безусловно, как в любом репортаже. Много? Допускаю, что конкретно для вас – да. Но я не знаю ваших вкусов, к тому же важно понимать, что игра футбол длится в среднем около 55 минут, остальные 35 – паузы. Это уйма времени! Целая эфирная программа. И эти паузы нужно занимать: оценками, аналитикой, статистикой, историями – зависит от ситуации. Так работает футбольный репортаж. Плюс тот футбол, который получился в первом тайме, был малособытийным;

2. Вот тут, простите, зацеплюсь. Крепко. А почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? И с чего вдруг ранжируете публику на «дилетантов» и «профи»? О таких профсоюзах зрителей не слышал. Публика сейчас подкованная, сканирует все новости и прекрасно разбирается в игре. Иногда очень глубоко, аналитично.

Если вы о женщинах или в целом людях, которые реже смотрят футбол… Хм. Знаете, за 17 лет работы я читал гигантское количество комментариев и оценок (мне интересно). И понял простое, житейское: всем не угодишь. «Это входит в стоимость билета в профессию», как говорил мой учитель Розанов.

Одни не любят тихих комментаторов, других раздражают темпераментные, третьим нужна аналитика, четвертым – перечисление всех игроков в атаке и сухое следование игре, пятым – статистика, шестым – истории, краски, юмор. И самое любопытное: мне по итогам каждого матча приходят либо позитивные, либо негативные зрительские оценки, которые ПОЛНОСТЬЮ противоречат друг другу. Каждый слышит то, что хочет услышать. И не каждый слышит ушами Алены Долецкой, согласитесь. А нам надо быть универсалами, каждому дать возможность услышать «свое».

Цитирую вас: «разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%». О какой игровой технике вы говорите? Я не буду людям, которые неоднократно смотрели футбол, впаривать 90% репортажа, что простая передача на 10 метров – это «технический элемент «пас», исполненный внутренней частью правого голеностопа, в то время как опорная нога держала на себе 86 кг». Не держу людей за идиотов. 90% репортажа этому не посвятишь. Зрители сами многое понимают.

Кстати, ваш любимый комментатор и мой учитель Василий Уткин НИКОГДА не комментировал в таких пропорциях. У него была масса талантливых отступлений, оценок, образов, шуток, аллюзий. Но он не «гонял мяч» 90% репортажа. Вообще не его стиль. Не понимаю, как вы его слушали.

О «лирических отступлениях». Есть зрители, которым формат коротких историй нравится. Хотят понимать, что за люди играют для них, какая у них судьба, какие у них драмы. Они вовлекаются через житейское, а не сугубо футбольное: нужно ассоциировать себя с героями, на которых они смотрят, знать их путь.

Поэтому после рассказа о многофункциональной роли молодого Букайо Сака, я в нужный момент (в паузе) добавлю, что он уже забил за сборную больше легендарного Шерингема, а родители-нигерийцы назвали его так, потому что «Букайо» – это «радующий».

3-4. У Уткина не было пошлостей? Он был королем чудесных, блистательно сформулированных «пошлостей», как вы их называете. «Месута Озила вдвоем зажали, как восьмиклассницу. И оставили без мяча» – угадаете, чья фраза? «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится – бросайте ее!». «А ведь задница – это такая штука, которая женщин в мужчинах, я слышал, особенно заводит. Мне об этом говорили килограмм восемьдесят назад».

Вульгарно? Еще как. И ничего, круто же. Вероятно, вас сложно назвать самой внимательной зрительницей Уткина, но просто поверьте: он миллион раз акцентировал внимание на прическах. Миллион. И ананасы, и макаронная фабрика, чего там только не было. И мы с ним об этом не раз говорили (не в эфире).

И мой «Уокер – старик в сандалиях Гермеса» (очевидно, комплементарный образ) – конечно, не ровня. И точно такая же фраза в устах Васи звучала бы с другим шармом. Я понимаю, что вам его не достает. Мы все скучаем и переживаем. Но в принципе сравнивать кого-либо из нас с ним – это странно. Да, я не дотянусь до этого космического уровня. А кто сможет? Он – звезда, легенда, наш друг и даже телевизионный отец.

Повторюсь: по примерам с таймингом, если позволите, отвечу чуть позже. Постараюсь короче. Спасибо вам за диалог еще раз», – написал Шнякин. 

74 комментария
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Теперь эти бездарности будут всю жизнь оправдывать свою безграмотность и профнепригодность именем Уткина.
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Этот всё никак не уймётся, видать, задело его, значит, по делу приложила Шнягина
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Уткин был королем, в том и дело, а вы на уровне холопов
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Какой же он мерзкий, боже мой. Это же невозможно читать. Этот язвительный тон, неуместный сарказм. А ведь всё это присутствует и в его комментировании на матчах. Фу.
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Ответ Данилъ Шипицинъ
Теперь эти бездарности будут всю жизнь оправдывать свою безграмотность и профнепригодность именем Уткина.
Так Уткина, как Шнякин, ещё никто не оскорблял
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Шнякин, лучше помолчи, может за умного сойдёшь
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Ответ Maxim Poroshin
Шнякин, лучше помолчи, может за умного сойдёшь
Этот не сойдёт
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Шнякин, хватит оправдываться, ты плохой комментатор. Так считают почти все.
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Шнякин продолжает себя закапывать
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Это он себя с Уткиным сравнил 🤮
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Ответ Данилъ Шипицинъ
Теперь эти бездарности будут всю жизнь оправдывать свою безграмотность и профнепригодность именем Уткина.
Ну так Василий, став звездой свыше комментаторского цеха невольно сам открыл этот ящик. Теперь каждый комментатор считает себя в первую очередь звездой телеэкранов, а уж потом комментатором.
И да. Уткин как комментатор и ведущий - топ. Как "воспитатель" и учитель - нет. Он воспитал целую плеяду средних комментаторов
+7
0
+7
Такими "подробными" ответами комментаторы расписываются в собственном невежестве и запредельном эгоцентризме.

Не являюсь хейтером Шнякина.
+7
0
+7
если я напишу, что я теперь думаю про шняку, спортс меня забанит. просто скажу, что пользоваться именем Уткина в такой ситуации низко. пользуется тем, что Васи нет. иначе Уткин его первого бы пропесочил за бездарный репортаж.
Шнякин лично для меня не существует теперь не только как комментатор, но и как приличный человек.
+3
0
+3
Шнякин,б, ну ведь совсем недавно был опрос на лучшего комментатора. Какой ты там с конца? Первый?
+4
-1
+3
Генич, Шнякин и прочие товарищи с матча, как будто сабантуй комментируют, какие то неинтересные истории из жизни, странные жаргонизмы и вульгарность

Последнее время только Минина, Нагучева и Алхазова приятно слушать
+2
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Всё божья роса
+2
0
+2
Она мне слово, я ей - два. Словесный понос, не по-мужски
+2
0
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Умный промолчал бы. Но разве Шнякин когда-нибудь казался умным человеком?
+2
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"АСТАНАВИТЕСЬ!"
+2
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подгорело смотрю .
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В интересное время мы живём. Сейчас любой тупица может почувствовать себя великим и умным, если процитирует великих. Или будет знаком с ними. Вот только сами ничего не умеют. Генич и Шнякин не только не научились комментировать за эти годы, но ещё у них появилось эго.
+2
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+2
Какой же он ущемлённый.
+2
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В принципе все, что нужно знать про его "открыт к критике", "говорите конкретно" и так далее))
+2
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только не далекий человек может ввязаться в перепалку
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Ответ Owen_the_Simple
Так ведь Долецкая сама к Уткину апеллировала в качестве оправдания своей позиции. Но у Шнякина это получилось предметно, с цитатами.
Вот только Василий в финале бы такое себе точно не позволил. А эти два как-будто под пивас в семейных трусах футбол смотрели, и случайно оказались надеты наушники с микрофоном.
+1
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Подскажите, пожалуйста, а кто выбирал Шнякина?
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это даже читать невозможно токсичная психованная грязь, занимает чужое место.
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Ответ Stounsss
Шнякин,б, ну ведь совсем недавно был опрос на лучшего комментатора. Какой ты там с конца? Первый?
хороший довод. видимо, его не интересует мнение пупсиков. на 34-ом месте из 50.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/3229778.html
+1
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Как дилетант, могу присоединиться к ее словам.
Смотрел финал с нормальными комментаторами в ЕС, посмотрел пять минут финала с этими чудами, это - трэш. Разница просто дикая.
Добавлю, что "дилетанты" активно и ОЧЕНЬ МНОГО жаловались них еще во время репортажа в комментах тут, на спортсе.
Думаю, они в курсе этого фидбэка, но как настоящие трусы, избегают тех претензий. Ведь они как раз от просвещенной и разбирающейся публики, а "дамочку" можно не по-джентльменски опускать своими ответами, всячески намекая на "кто ты тут такая."

Жаль, нету Васи с нами. Он бы их быстро припечатал и ему бы они возразить бы струсили даже не по существу.
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Типичная ситуация тронешь г.... и оно еще долго будет вонять, канючить, язвить, приходить в комментарии и топать ножками - как не оценили этих гениев. Короче, делать все что угодно кроме того что бы принять критику и поработать над улучшением своих профессиональных качеств.
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