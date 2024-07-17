Шнякин – Долецкой: «Почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? Публика сейчас подкованная. Уткин был королем чудесных «пошлостей», как вы их называете»
Дмитрий Шнякин ответил на критику Алены Долецкой.
Вчера журналистка изложила суть претензий к работе комментаторов финала Евро-2024: «Неотступного внимания к игре у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове».
«Ответ многоуважаемой Алене Станиславовне Долецкой. Меня особенно взволновали ее нарекания по пропорциям репортажа и упоминания Уткина. Поэтому посчитал необходимым ответить подробно.
Ответы по выписанным ею поминутным эпизодам будут. Ох, обязательно будут:) Там есть выдающаяся претензия касательно Люка Шоу! Сначала Алена пишет, что мы не сфокусированы на игре. И тут же строго замечает: мол, мы не оценили СРАЗУ дриблинг Шоу. Хотя мы… Вы не поверите, мы просто с вниманием к игре продолжили комментировать произошедшее после финта, так как мяч не ушел за пределы поля:) И да, спокойно оценили дриблинг уже на повторе. Такая вот ПРЕ-ТЕН-ЗИЯ.
Итак. Эту реакцию я оставил в комментариях у известной журналистки. Вот текст реакции, поехали:
Алена Станиславовна, спасибо за подробный ответ! Благодарен, что нашли время. Выглядит куда более предметно, чем эмоциональная реакция «позорище», например. Если не против, подискутируем. Постараюсь ответить двумя блоками – на оба ваших:
1. Не припомню, чтобы были пропущены ключевые эпизоды игры, моменты, замены, перестроения, голы. Никто их не «заговорил». Были ли отступления? Безусловно, как в любом репортаже. Много? Допускаю, что конкретно для вас – да. Но я не знаю ваших вкусов, к тому же важно понимать, что игра футбол длится в среднем около 55 минут, остальные 35 – паузы. Это уйма времени! Целая эфирная программа. И эти паузы нужно занимать: оценками, аналитикой, статистикой, историями – зависит от ситуации. Так работает футбольный репортаж. Плюс тот футбол, который получился в первом тайме, был малособытийным;
2. Вот тут, простите, зацеплюсь. Крепко. А почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? И с чего вдруг ранжируете публику на «дилетантов» и «профи»? О таких профсоюзах зрителей не слышал. Публика сейчас подкованная, сканирует все новости и прекрасно разбирается в игре. Иногда очень глубоко, аналитично.
Если вы о женщинах или в целом людях, которые реже смотрят футбол… Хм. Знаете, за 17 лет работы я читал гигантское количество комментариев и оценок (мне интересно). И понял простое, житейское: всем не угодишь. «Это входит в стоимость билета в профессию», как говорил мой учитель Розанов.
Одни не любят тихих комментаторов, других раздражают темпераментные, третьим нужна аналитика, четвертым – перечисление всех игроков в атаке и сухое следование игре, пятым – статистика, шестым – истории, краски, юмор. И самое любопытное: мне по итогам каждого матча приходят либо позитивные, либо негативные зрительские оценки, которые ПОЛНОСТЬЮ противоречат друг другу. Каждый слышит то, что хочет услышать. И не каждый слышит ушами Алены Долецкой, согласитесь. А нам надо быть универсалами, каждому дать возможность услышать «свое».
Цитирую вас: «разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%». О какой игровой технике вы говорите? Я не буду людям, которые неоднократно смотрели футбол, впаривать 90% репортажа, что простая передача на 10 метров – это «технический элемент «пас», исполненный внутренней частью правого голеностопа, в то время как опорная нога держала на себе 86 кг». Не держу людей за идиотов. 90% репортажа этому не посвятишь. Зрители сами многое понимают.
Кстати, ваш любимый комментатор и мой учитель Василий Уткин НИКОГДА не комментировал в таких пропорциях. У него была масса талантливых отступлений, оценок, образов, шуток, аллюзий. Но он не «гонял мяч» 90% репортажа. Вообще не его стиль. Не понимаю, как вы его слушали.
О «лирических отступлениях». Есть зрители, которым формат коротких историй нравится. Хотят понимать, что за люди играют для них, какая у них судьба, какие у них драмы. Они вовлекаются через житейское, а не сугубо футбольное: нужно ассоциировать себя с героями, на которых они смотрят, знать их путь.
Поэтому после рассказа о многофункциональной роли молодого Букайо Сака, я в нужный момент (в паузе) добавлю, что он уже забил за сборную больше легендарного Шерингема, а родители-нигерийцы назвали его так, потому что «Букайо» – это «радующий».
3-4. У Уткина не было пошлостей? Он был королем чудесных, блистательно сформулированных «пошлостей», как вы их называете. «Месута Озила вдвоем зажали, как восьмиклассницу. И оставили без мяча» – угадаете, чья фраза? «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится – бросайте ее!». «А ведь задница – это такая штука, которая женщин в мужчинах, я слышал, особенно заводит. Мне об этом говорили килограмм восемьдесят назад».
Вульгарно? Еще как. И ничего, круто же. Вероятно, вас сложно назвать самой внимательной зрительницей Уткина, но просто поверьте: он миллион раз акцентировал внимание на прическах. Миллион. И ананасы, и макаронная фабрика, чего там только не было. И мы с ним об этом не раз говорили (не в эфире).
И мой «Уокер – старик в сандалиях Гермеса» (очевидно, комплементарный образ) – конечно, не ровня. И точно такая же фраза в устах Васи звучала бы с другим шармом. Я понимаю, что вам его не достает. Мы все скучаем и переживаем. Но в принципе сравнивать кого-либо из нас с ним – это странно. Да, я не дотянусь до этого космического уровня. А кто сможет? Он – звезда, легенда, наш друг и даже телевизионный отец.
Повторюсь: по примерам с таймингом, если позволите, отвечу чуть позже. Постараюсь короче. Спасибо вам за диалог еще раз», – написал Шнякин.
И да. Уткин как комментатор и ведущий - топ. Как "воспитатель" и учитель - нет. Он воспитал целую плеяду средних комментаторов
Не являюсь хейтером Шнякина.
Шнякин лично для меня не существует теперь не только как комментатор, но и как приличный человек.
Последнее время только Минина, Нагучева и Алхазова приятно слушать
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/3229778.html
Смотрел финал с нормальными комментаторами в ЕС, посмотрел пять минут финала с этими чудами, это - трэш. Разница просто дикая.
Добавлю, что "дилетанты" активно и ОЧЕНЬ МНОГО жаловались них еще во время репортажа в комментах тут, на спортсе.
Думаю, они в курсе этого фидбэка, но как настоящие трусы, избегают тех претензий. Ведь они как раз от просвещенной и разбирающейся публики, а "дамочку" можно не по-джентльменски опускать своими ответами, всячески намекая на "кто ты тут такая."
Жаль, нету Васи с нами. Он бы их быстро припечатал и ему бы они возразить бы струсили даже не по существу.