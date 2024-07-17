«МЮ» предлагает Йоро контракт по схеме «5+1» и 7+2 млн евро в год. Защитник решил перейти в «Юнайтед», а не в «Реал»
«Манчестер Юнайтед» предлагает Лени Йоро долгосрочный контракт.
Английский клуб согласовал трансфер защитника «Лилля» за 50+12 млн евро. Футболист вылетел в Великобританию для прохождения медосмотра и согласования контракта.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, манкунианцы предлагают 18-летнему игроку соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Йоро может составить 7+2 млн евро в год до уплаты налогов.
Француз решил присоединиться к «Юнайтед», а не к «Реалу».
В минувшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Хотя на фоне зарплаты Зиркзе в 67 000 выглядит многовато
Кстати Гринвуда продали в Марсель за 30 млн + 50% с будущей продажи
У Йоро выходит 110 кф в неделю.
На уровне Личи и Онаны.
Довольно сбалансированно.
Зарплата Варана это больше к претензиям о неотличимости подхода прошлого руководства от будущего: одни платят 100+ млн евро за 3 года Варана, другие думают на перспективу и на десятилетие вперёд, и даже если Йоро захочет в Мадрид — его продадут, отбив затраты не только игрой, но и валютой.
P.S. Зарплата Варана это также про освобождённый зарплатный фонд, так как 2 новичка занимают лишь чуть больше половины от одной зп Рафы.
Варан получал 400 - это к слову о разнице с предыдущим руководством и покупках за одинаковую сумму.
Пример Гарначо, Кобе Майну.
У него как раз проблемы с теми кто вдруг ловит звезду.
Типо как Санчо.
Не думаю что Йоро из таких.
Ещё не успел.
Но!
Мне час назад на другой ветке прилетел комментарий такой, ржунимогу))
Цитирую;
Не подпишут. Игрок уже принял решение перейти в Реал. Лиль конечно до последнего будет пытаться продать его дороже, но у игрока нет резона рассматривать их — Когда за тобой приходит Реал, то все уговоры прочих клубов перестают иметь вес. Про МЮ закончится чисто разговорами
Пафос отдельных болельщиков Реала не знает пределов)
А этот пацан пока вообще ноунейм
Не думаю
Огромные деньги получают.