«МЮ» предлагает Йоро контракт по схеме «5+1» и 7+2 млн евро в год. Защитник решил перейти в «Юнайтед», а не в «Реал»

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

«Манчестер Юнайтед» предлагает Лени Йоро долгосрочный контракт.

Английский клуб согласовал трансфер защитника «Лилля» за 50+12 млн евро. Футболист вылетел в Великобританию для прохождения медосмотра и согласования контракта. 

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, манкунианцы предлагают 18-летнему игроку соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Йоро может составить 7+2 млн евро в год до уплаты налогов. 

Француз решил присоединиться к «Юнайтед», а не к «Реалу». 

В минувшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

64 комментария
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Пусть заиграет и пусть вообще МЮ возрадится. Как никак великий клуб
+51
-10
+41
Если я правильно посчитал, то это где-то около 130 000 в неделю - вроде вменяемые деньги, особенно с учетом что при Вудворде ему бы насыпали 180-200
Хотя на фоне зарплаты Зиркзе в 67 000 выглядит многовато

Кстати Гринвуда продали в Марсель за 30 млн + 50% с будущей продажи
+30
-3
+27
Ответ Тумбочка Тевеса
Если я правильно посчитал, то это где-то около 130 000 в неделю - вроде вменяемые деньги, особенно с учетом что при Вудворде ему бы насыпали 180-200 Хотя на фоне зарплаты Зиркзе в 67 000 выглядит многовато Кстати Гринвуда продали в Марсель за 30 млн + 50% с будущей продажи
По более достоверным данеым у Зиркзе 105 кф в неделю
У Йоро выходит 110 кф в неделю.
На уровне Личи и Онаны.
Довольно сбалансированно.
+19
0
+19
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не платить за парня 60 лямов, который отыграл на норм уровне 1 год, у которого остался 1 год контракта, да и который наверняка не стал бы основным... - это по губам получается. Всем бы такую дальновидную трансферную политику, глядишь все как Барселона были бы без денег
+17
-3
+14
Ответ Anttii
Это зарплата Линделёфа или недавно отпущенного на волю Донни ван де Бека. Варан получал 400 - это к слову о разнице с предыдущим руководством и покупках за одинаковую сумму.
Варан приходил в праймовом возрасте и как обладатель ЧМ, и 3х ЛЧ. О чем речь вообще? То что он не заиграл, это уже совсем другое. Но сравнивать ЗП Варана и Йоро, как то неправильно
+12
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+12
С учётом зарплаты и амортизации трансфера на 5 лет в год он обойдётся 17-19 миллионов, например Варану платили 19 лямов в год, так что в бюджете клуба расходы не изменятся с такой заменой, но в игровом плане МЮ получает 18 летнего очень крутого таланта у которого отличная статистика по защитным действиям, а в плане передач сильнее Варана и Магуайра с точностью в 92%, на уровне Лисандро Мартинеса...
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+11
Ответ Данияр Жумабекович
Пусть заиграет и пусть вообще МЮ возрадится. Как никак великий клуб
Ноттингем Форрест и МЮ - два великих клуба в прошлом
+17
-10
+7
Ответ madrilenos
Варан приходил в праймовом возрасте и как обладатель ЧМ, и 3х ЛЧ. О чем речь вообще? То что он не заиграл, это уже совсем другое. Но сравнивать ЗП Варана и Йоро, как то неправильно
Варан приходил как человек, который уже страдает от травм и которого потом невозможно будет продать, что собственно и произошло. Он выдал один топовый сезон, но затраты несоизмеримы.
Зарплата Варана это больше к претензиям о неотличимости подхода прошлого руководства от будущего: одни платят 100+ млн евро за 3 года Варана, другие думают на перспективу и на десятилетие вперёд, и даже если Йоро захочет в Мадрид — его продадут, отбив затраты не только игрой, но и валютой.
P.S. Зарплата Варана это также про освобождённый зарплатный фонд, так как 2 новичка занимают лишь чуть больше половины от одной зп Рафы.
+7
-1
+6
Это зарплата Линделёфа или недавно отпущенного на волю Донни ван де Бека.
Варан получал 400 - это к слову о разнице с предыдущим руководством и покупках за одинаковую сумму.
+7
-2
+5
Ответ Сергей Максимюк
Во прикол, они отказались от готового Де Лигта под предлогом слишком дорого, а сейчас платят практически те же деньги за сырого тинейджера)) Воистину новое, крутое управление)
Кто сказал что отказались?
+4
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
не нужно нести ахинею, ладно? если бы он был одной из основных трансферных целей мадрида, то и отправился он бы соответственно туда, потому что уровни во всех сферах (кроме денежной) на данный момент разные. я рад что он приедет в мю, интересно будет смотреть новый сезон.
+4
0
+4
Ответ Dred
По более достоверным данеым у Зиркзе 105 кф в неделю У Йоро выходит 110 кф в неделю. На уровне Личи и Онаны. Довольно сбалансированно.
Ну если все действительно так, то вопросов вообще нет
+4
0
+4
МЮ на пути к выздоровлению
+8
-4
+4
Кто в здравом уме между МЮ и Реалом выберет вторых?
+12
-9
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Выбрал парень МЮ - пожелаю удачи... Хотелось, конечно же, чтобы самодур 10хаг не угробил паренька🤦
Как раз молодых он умеет развивать.
Пример Гарначо, Кобе Майну.
У него как раз проблемы с теми кто вдруг ловит звезду.
Типо как Санчо.
Не думаю что Йоро из таких.
Ещё не успел.
+4
-1
+3
Не знаю, заиграет или нет. Слабо знаком с ним, только хайлайты посмотрел.
Но!
Мне час назад на другой ветке прилетел комментарий такой, ржунимогу))
Цитирую;
Не подпишут. Игрок уже принял решение перейти в Реал. Лиль конечно до последнего будет пытаться продать его дороже, но у игрока нет резона рассматривать их — Когда за тобой приходит Реал, то все уговоры прочих клубов перестают иметь вес. Про МЮ закончится чисто разговорами

Пафос отдельных болельщиков Реала не знает пределов)
+8
-6
+2
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А как же ценная информация о том, что все мечтают играть за Реал и только за Реал?
Все мечтают, но не все могут.
+6
-4
+2
Ответ marston
МЮ попросили Боули к трансферам подключиться, что ли?
И Жозепа Бартомеу
+4
-2
+2
Ответ Dred
Разве Палмеру и Джексону платят меньше 110 кф в неделю? Не думаю
Палмеру платят 75К в неделю, Мудрику 98, Джексону 80.
А этот пацан пока вообще ноунейм
+2
0
+2
Ответ ta-tosha
Зарплата пацану выписана очень большая. Например, это на 20% больше, чем Челси платит Мудрику, Палмеру, Джексону и компании. А они игроки атаки, которым априори платят больше, чем защитникам, если ты не какой то Ван Дайк, или Диаш.
Разве Палмеру и Джексону платят меньше 110 кф в неделю?
Не думаю
+1
0
+1
Ответ Алесио Петровичиньо
Не платить за парня 60 лямов, который отыграл на норм уровне 1 год, у которого остался 1 год контракта, да и который наверняка не стал бы основным... - это по губам получается. Всем бы такую дальновидную трансферную политику, глядишь все как Барселона были бы без денег
Просто Регинка привык что им всегда водили по губам всякими Дембеле и де Йонгами, и всё никак не может угомонится.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
смотрел презентацию Мбаппе, почему удалил фото Мбаппе из аватарки?
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+1
Ответ Нголо Щербатски
Шикарный игрок, уже в 18 лет он лучше чем дерево Диаш и переоцененный Аканжи. Думаю уже можно поздравлять МЮ с парой трофеев 🤝👍
Какие-то комплексы?
+1
0
+1
Что он, будучи защитником не самого сильного клуба Франции, в 18 лет сделал на 62 миллиона?
+3
-2
+1
Во прикол, они отказались от готового Де Лигта под предлогом слишком дорого, а сейчас платят практически те же деньги за сырого тинейджера)) Воистину новое, крутое управление)
+5
-4
+1
Ответ Сергей Максимюк
Во прикол, они отказались от готового Де Лигта под предлогом слишком дорого, а сейчас платят практически те же деньги за сырого тинейджера)) Воистину новое, крутое управление)
На Йоро были конкуренты а на ДеЛигта только МЮ претендует оформят следующим
+1
0
+1
А как же ценная информация о том, что все мечтают играть за Реал и только за Реал?
+7
-6
+1
если правда, то респект Инеосу
+2
-1
+1
Ответ Сергей Максимюк
Например? Стерлингу например вроде бы ещё старое руководство выписывало огромную зп
Чилуэл, Джеймс.
Огромные деньги получают.
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Ответ Dred
Вижу. Но при этом и у них зарплатных перекосов хватает с другими игроками.
Например? Стерлингу например вроде бы ещё старое руководство выписывало огромную зп
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