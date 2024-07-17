«МЮ» предлагает Йоро контракт по схеме «5+1» и 7+2 млн евро в год. Защитник решил перейти в «Юнайтед», а не в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» предлагает Лени Йоро долгосрочный контракт.

Английский клуб согласовал трансфер защитника « » за 50+12 млн евро. Футболист вылетел в Великобританию для прохождения медосмотра и согласования контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, манкунианцы предлагают 18-летнему игроку соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Йоро может составить 7+2 млн евро в год до уплаты налогов.

Француз решил присоединиться к « », а не к « ».

В минувшем сезоне Лиги 1 провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.