Министр спорта Франции о кричалках аргентинцев: «Это просто жалко. Поведение тем более немприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ФИФА Кубок Америки Политика дискриминация Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции назвала жалким поведение аргентинских футболистов.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Это просто жалко. Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?» – написала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в твиттере.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины

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49 комментариев
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Все черные так гордятся тем, что они из Африки, а когда им про это говорят, включают жертв расизма
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Теперь под определение "расизм" можно подвести любое высказывание о родословной почти всех игроков сборной Франции.
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Энцо всех подставил. Нафиг было это выкидывать вообще в сеть. Потом извиняться пришлось. Сказочный, конечно.
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Ответ Дядя ТУРА
Фифа скорее золотой мяч даст Месси за это
А Месси кричал?
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Ответ Петр Оскерко
ФИФА тут причём? Турнир организовывали американские федерации. Почему отдельные политики даже элементарных юридических аспектов не знают?
Комнембол входит в ФИФА.
+4
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Теперь под определение "расизм" можно подвести любое высказывание о родословной почти всех игроков сборной Франции.
https://x.com/danniel2391/status/1813609999031243161?t=umEUFkcW1jq1RB8A4lnpMQ&s=19
Не вижу возмущений французов?
Марка прямым текстом пишет что евро выиграла Африка.
+8
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+3
Ответ Дядя ТУРА
Фифа скорее золотой мяч даст Месси за это
Фифа золотой мяч не выдает. Пора бы уже знать об этом. Но судя по всему ты гелевый, тебе простительно.
+4
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Ответ Фут.Боль
Энцо всех подставил. Нафиг было это выкидывать вообще в сеть. Потом извиняться пришлось. Сказочный, конечно.
Возможно, это был стрим.
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Напомнить кто и что кричал на 1/2 финала Евро миньки и какое было наказание? Ах да, это другое
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Извиняться за такое - это выглядит жалко, да
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Ответ Титюля
Ну а если про тебя начнут петь что наполовину ты монгола-татар, на половину татара-монгол, что впрочем правда.
Ты меня обидел. Пошел в унитаз спущу слезы, маме и папе пожалуюсь.
Мужик, а что стыдного в том, что я монгол, китаец, циган, американец, африканец и т.д. Ты серьезно так думаешь или в твоих строках проскальзфвает ирония?
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Ответ Simbad
Комнембол входит в ФИФА.
Так же как УЕФА в ФИФА. Юридически это две независимые организации, подчиняющиеся общим правилам. Правила устанавливает ФИФА, но исполнение правил лежит на региональных федерациях, у которых могут быть и свои правила.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
Я ни от кого ничего не требую, а выражаю свое мнение.
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Ответ Svobodu Mne
Кричалка огонь, как по мне. Разве их мамы и папы не камерунцы и ангольцы? Разве они не называют себя французами? Разве кто то из них не долбит трансов ? Что их оскорбило то?
А к чему она вообще? Они в финале Францию обыграли в КА?
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Ответ Idalgo
Нет, что его прабабок имели монголы, так будет точнее. И правдивее! И главное, исторический факт, только голая правда
Монголы когда Взяли Kyev Они там и в окрестностях Kyeva поимели всех подчистую, и не только в окрестностях, но и по всей юго-западной окраине !! вот это Реально Исторический Факт.
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Ответ denvaskar
Падажжи, а что в этом оскорбительно и плохого. Их наоборот воспевают! Не, не реально это факт. Если половина с африканским происхождением и о тебе поют, что в этом плохого? Раздули из мухи слона.
Ну а если про тебя начнут петь что наполовину ты монгола-татар, на половину татара-монгол, что впрочем правда.
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Кстати африканцы упрекают лжефранцузов, в том что те стыдятся за свои африканские корни. И поддерживают Энцо.
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Ответ Simbad
Я так думаю, они обращаются в ФИФА, так одна из сборных не входит в юрисдикцию КОМНЕМБОЛ, а ФИФА это высший юридический орган в мировом футболе.
Не понимаю, почему сразу не в КОМНЕБОЛ не обратиться? Это их юрисдикция, а споры рассматриваются не ФИФА, а CAS.
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Ответ Петр Оскерко
Так же как УЕФА в ФИФА. Юридически это две независимые организации, подчиняющиеся общим правилам. Правила устанавливает ФИФА, но исполнение правил лежит на региональных федерациях, у которых могут быть и свои правила.
Я так думаю, они обращаются в ФИФА, так одна из сборных не входит в юрисдикцию КОМНЕМБОЛ, а ФИФА это высший юридический орган в мировом футболе.
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Обиделась тетка. И расстроилась. Ведь ей предпочли трансов...))
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Ответ Oliver Kromwel
Аргов надо показательно выпороть. Их сборники хамят буквально каждой команде, с которой играют. Абсолютная мерзость
Кроме конфликта с голландцами и сейчас с французами, где еще они хамили и как?
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да и ххх с ними.
А что не так по фактам то?
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Ответ Simbad
Извиняться должен только тот, кто вынес это в публичное поле, то есть Энцо. В остальном, кричалка констатирует факт: этнических французов в сборной Франции значительное меньшинство. Отношения между футболистами разных стран бывают разными. Какой реакции французы ожидают, дисквалификации Аргентины? ФИФА на это не пойдет, тк тогда надо дисквалифицировать швейцарцев за выходку Джаки и Шакири, албанцев за Даку, турков за одобрение экстремистского символа, так что максимум, вынесут предупреждение и могут условную игру без зрителей на пару матчей дать. Для аргентинцев и всех остальных, это будет урок, не выносить в публичное поле то, что может быть оскорбительно для других. В прочем, это касается всех, кто забывает, что футбол это прежде всего игра, а не поле для выяснения политических, исторических и национальных аспектов.
Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Какому именно? Уточни))) и как тебя задела эта песенка и разборки аргентинцев и французов?
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Ответ cektor
А Месси кричал?
Да нет. Месси намного умнее, благороднее и благодарнее (к ним) , чем его нынешние коллеги. Даже не представляю, чтобы Дзанетти, Верон или Батистута вытворяли такое.
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«Это просто жалко. Жалко, что мы сами не можем такое кричать» – подумала про себя министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
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Ответ Дядя ТУРА
Фифа скорее золотой мяч даст Месси за это
Приплёл! Возьми с полки пирожок! Месси золотой мяч, Роналду дырку от бублика! Нормальный расклад
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Ответ Дядя ТУРА
Фифа скорее золотой мяч даст Месси за это
И правильно сделает
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Справедливости ради,сборная Франции конечно сильно изменилась,там больше стало чернокожих,но.... Если они родились во Франции и воспитывались там ,то кто мешает их вызвать? Франция раньше обладала многим числом колоний на африканском континенте ,да это так себе ,но тем не менее многие страны в Африке имеют первый официальный язык - французский, следовательно многие стремятся поехать в бывшую метрополию и поискать там счастья ( что и происходило в 80-90 и далее). Теперь в сборной Франции больше темнокожих,это на данный момент реалии этой страны, так как африканские люди отличаются высокой скоростью и большей атлетичностью и выносливостью
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В чем вообще тут расизм? Ну а если например в сборной России играл бы состав натурализованных бразилов и кто то бы сказал, что мол это бразилы то тоже получается расизм. Что они за шизу гонят🤣
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