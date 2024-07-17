Министр спорта Франции о кричалках аргентинцев: «Это просто жалко. Поведение тем более немприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?»

Министр спорта Франции назвала жалким поведение аргентинских футболистов.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Это просто жалко. Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?» – написала министр спорта Амели Удеа-Кастера в твиттере.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины