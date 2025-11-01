Никишин забил 2-й гол в сезоне – в ворота «Бостона». У защитника «Каролины» 6 очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона

Александр Никишин забил второй гол в текущем сезоне НХЛ.

24-летний защитник «Каролины» Александр Никишин на 58-й минуте забросил шайбу в матче с «Бостоном » (1:2) в регулярном чемпионате. Это его второй гол в текущем сезоне.

Сегодня на счету Никишина заброшенная шайба, 4 броска по воротам, один промах и 6 силовых приемов за 24:41 на льду. Таким образом, в активе защитника теперь 6 (2+4) очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона.