Нагучев о Долецкой и Шнякине: «Очень интересно, как бы Алена разобрала работу Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго»

Роман Нагучев высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить.

«Уже четвертого августа стартует вторая Бундеслига, и я с удовольствием жду, как мы с Аленой Долецкой откроем сезон репортажем матча «Гройтер Фюрт» – «Пройссен Мюнстер» и обсудим, как тренер «Мюнстера» Саша Хильдман вырос в отличного специалиста, работая в скромном «Зонненхофе».



А потом напишу обзор тура в Vogue. Займемся делом, наконец!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Чуть позже он добавил: «Сейчас без иронии. Мне очень интересно, как бы Алена Долецкая разобрала работу Василия Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго».

Лучший футбольный комментарий: Уткин и шоу в матче Англия – Тринидад. Василий чуть не упал в обморок, страдал от жажды и стебал англичан

Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»