Нагучев о Долецкой и Шнякине: «Очень интересно, как бы Алена разобрала работу Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго»
Роман Нагучев высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.
Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить.
«Уже четвертого августа стартует вторая Бундеслига, и я с удовольствием жду, как мы с Аленой Долецкой откроем сезон репортажем матча «Гройтер Фюрт» – «Пройссен Мюнстер» и обсудим, как тренер «Мюнстера» Саша Хильдман вырос в отличного специалиста, работая в скромном «Зонненхофе».
А потом напишу обзор тура в Vogue. Займемся делом, наконец!» – написал комментатор «Матч ТВ».
Чуть позже он добавил: «Сейчас без иронии. Мне очень интересно, как бы Алена Долецкая разобрала работу Василия Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго».
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Как вообще можно сравнивать Уткина со Шнягиным? 😒
" об этой передаче можно было давать объявление в газете ,за неделю -- настолько она была очевидной"
"Бывшие комментаторы Матч-ТВ. Где они сейчас?"
Во-вторых, нельзя сравнивать финал Евро и рядовой матч группового этапа.
В-третьих, нельзя сравнивать красивую иронию Уткина и фразы типа ананасоголовый. Тут просто разный уровень. Не можешь - не делай, или делай не на федеральном тв, когда тебя слушают миллионы.
Долецкая или кто то с другой планеты если говорит правильные вещи нужно прислушаться !!!! Так считает вся страна !!!!
Отправляйся во вторую Бундеслигу, а то скоро и её на Матч ТВ не будет!
Мемчик "белки-истерички" скорее вспомнился.
Во-вторых, их тусовка состоит только из сокорытников!
Ради интереса посмотри, кто сейчас остался из адекватных на Матч ТВ. Никого! Все разбежались!
И ни кто из бывших коллег, кто работал раньше на Матч ТВ Шнякина не поддерхал!
Даже Жора Ипотека сохраняет молчание :)