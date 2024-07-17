Нагучев о Долецкой и Шнякине: «Очень интересно, как бы Алена разобрала работу Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго»

Теги Василий Уткин телевидение Гройтер Фюрт Евро-2024 Константин Генич Пройссен Зонненхоф-Гроссаспах соцсети Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Алена Долецкая Футбол

Роман Нагучев высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить. 

«Уже четвертого августа стартует вторая Бундеслига, и я с удовольствием жду, как мы с Аленой Долецкой откроем сезон репортажем матча «Гройтер Фюрт» – «Пройссен Мюнстер» и обсудим, как тренер «Мюнстера» Саша Хильдман вырос в отличного специалиста, работая в скромном «Зонненхофе».

А потом напишу обзор тура в Vogue. Займемся делом, наконец!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Чуть позже он добавил: «Сейчас без иронии. Мне очень интересно, как бы Алена Долецкая разобрала работу Василия Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго».

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83 комментария
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О чём он вообще? Уткин тот матч и сделал. Кто бы щас ту игру вспоминал без Васиных "Расти, Крауч" и "Англия всё-таки одна, а тут и Тринидад, и Тобаго".
+194
-8
+186
Ну ты куда лезешь? Нормальный же парень вроде. Был…

Как вообще можно сравнивать Уткина со Шнягиным? 😒
+139
-11
+128
Там был унылый матч который украсил Уткин. А тут как минимум напряжённый финал который изгадили комментаторы.
+87
-4
+83
Как по мне основная проблема шнякиных и прочих комментаторов в том что реально очень много сторонней воды и информации и очень мало комментирования происходящего на поле. Найдут какой-то извернутый наизнанку статистически факт, что такой-то клуб не проигрывал этому в субботу в течение последних 8 матчей когда на поле было солнечно. Не знаю как вам, но слишком большой перекос к этой воде, вот что мне не нравится в нынешних трансляциях
+66
0
+66
Ответ Евгений Дрижук
О чём он вообще? Уткин тот матч и сделал. Кто бы щас ту игру вспоминал без Васиных "Расти, Крауч" и "Англия всё-таки одна, а тут и Тринидад, и Тобаго".
Не помню точно про кого было из этого же репортажа (кажется про Джерарда).
" об этой передаче можно было давать объявление в газете ,за неделю -- настолько она была очевидной"
+60
0
+60
Жду когда Шнякин появится в комментариях под каким-то из постов на эту тему
+61
-1
+60
Ответ fear
Как по мне основная проблема шнякиных и прочих комментаторов в том что реально очень много сторонней воды и информации и очень мало комментирования происходящего на поле. Найдут какой-то извернутый наизнанку статистически факт, что такой-то клуб не проигрывал этому в субботу в течение последних 8 матчей когда на поле было солнечно. Не знаю как вам, но слишком большой перекос к этой воде, вот что мне не нравится в нынешних трансляциях
Статистический факт - это ещё ничего. Бывает, они ещё и прочитанные за день новости начинают своими словами пересказывать.
+47
0
+47
Еще один "золотой микрофон" вылез. Вам, бездарям, дипломированный филолог, кандидат наук, профессионал в области русского языка по делу дала замечания, а вы своей шайкой решили напасть в ответ, еще раз собственноручно расписавшись в своей профнепригодности.
+52
-6
+46
Ответ Сергей Максимюк
Жду когда Шнякин появится в комментариях под каким-то из постов на эту тему
Пупсикам приготовиться😼
+36
-1
+35
Статья в 2025-м:
"Бывшие комментаторы Матч-ТВ. Где они сейчас?"
+29
0
+29
Бедная Донецкая, коллеги Шнякина налетели как коршуны.
+29
-1
+28
Ответ fear
Как по мне основная проблема шнякиных и прочих комментаторов в том что реально очень много сторонней воды и информации и очень мало комментирования происходящего на поле. Найдут какой-то извернутый наизнанку статистически факт, что такой-то клуб не проигрывал этому в субботу в течение последних 8 матчей когда на поле было солнечно. Не знаю как вам, но слишком большой перекос к этой воде, вот что мне не нравится в нынешних трансляциях
Это всё из-за попыток повторить Маслаченко, Уткина и Розанова. Они не были экспертами в тактике, но вместе с этим у них было романтичное отношение к игре. Просто их уровень образованности позволял им говорить о всяком и это не резало слух. Сейчас все хотят быть такими, но вот интеллекта для репортажа на таком уровне не хватает. Лучше бы они англичан копировали, которые просто комментируют происходящее на поле
+19
0
+19
Во-первых, Уткин не Шнякин. Васе каламбуры и лирические отступления прощались, потому что он знал, когда они к месту и обладал талантом, чтобы они радовали.

Во-вторых, нельзя сравнивать финал Евро и рядовой матч группового этапа.

В-третьих, нельзя сравнивать красивую иронию Уткина и фразы типа ананасоголовый. Тут просто разный уровень. Не можешь - не делай, или делай не на федеральном тв, когда тебя слушают миллионы.
+16
0
+16
Ответ Cape Town City
Статистический факт - это ещё ничего. Бывает, они ещё и прочитанные за день новости начинают своими словами пересказывать.
Ой это вообще классика. Заходишь днем на спортс, читаешь новости, пару статей на главной, вечером включаешь трансляцию: Шнякин уже пересказывает разбор роли Бернарду в схеме Португалии от Лукомского якобы своими словами)
+13
0
+13
Хватит защищать Матч ТВ и их Некомпетентных комментаторов !!!!
Долецкая или кто то с другой планеты если говорит правильные вещи нужно прислушаться !!!! Так считает вся страна !!!!
+14
-2
+12
Только все больше уважения Долецкой, что так разворошила столько жаб на болоте
+10
-1
+9
Ответ Иван Турко
Бедная Донецкая, коллеги Шнякина налетели как коршуны.
Скорее всего сам попросил, чтоб за него впряглись
+10
-2
+8
Рома, не плюй вверх - назад упадёт. Шняге до Васи - как таракану до Луны
+9
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С этим Тринидадом будут носится как с писаной торбой. Позорище.
+7
0
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Лично я Уткина тоже никогда не ценил.У него упоение словоблудством (не будем употреблять термин словесный онанизм) тоже было через край.В плюс ему могу лишь занести что у него был нераздражающий тембр голоса,не визжал никогда как почти вся остальная камарилья МатчТВ и иногда вообще мог умолкнуть не мешать и дать слушать стадион и Игру.
+6
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Нагучев, не трогал бы ты Уткина!
Отправляйся во вторую Бундеслигу, а то скоро и её на Матч ТВ не будет!
+6
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Очередной удар внутренней стороны головы. Можно подумать, что Уткин - это идеал комментаторского искусства, если эту болтовню можно назвать искусством.тьфу. Можно подумать, что у нас есть система, которая готовит комментаторов, вы посмотрите откуда пришли нынешние приспособленцы. да их 70% только из-за тембра голоса нельзя подпускать к микрофону. И главное, что они не понимают, что они на федеральном канале работают, а не несут пургу у себя в телеге.
+5
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+4
Ответ Иван Турко
Бедная Донецкая, коллеги Шнякина налетели как коршуны.
Коршуны, эва. Много чести.
Мемчик "белки-истерички" скорее вспомнился.
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Ответ Давид Кочинян
Ну ты куда лезешь? Нормальный же парень вроде. Был… Как вообще можно сравнивать Уткина со Шнягиным? 😒
Буква «г» вместо «к» в его фамилии, как я понимаю, не случайность ? )) Оговорка по Фрейду ? …Шняга он и есть шняга.😁
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Как правильно заметил коллега, комментарий Уткина - единственное, благодаря чему этот матч до сих пор остаётся в памяти у огромного количества людей. Это был феерический стэндап Василия: едко, остроумно и, главное, уместно - всего лишь матч группового этапа с участием команды-карлика. Эти два ПТУ-шника устроили балаган в финале Чемпионата Европы. Совсем не видно разницы? Такое ощущение, что комментаторов Матч-ТВ дружно поразил какой-то вирус отсутствия адекватности и самокритики. Ладно никчёмный Журавель там закудахтал - тут всё понятно, он и сам мало кому нравится, решил проявить солидарность, потому что и за собой чует. Но Нагучев вроде всегда был скромнее и адекватнее, да и по комментариям особенно массовых претензий я не припомню к нему
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Ответ Давид Кочинян
Ну ты куда лезешь? Нормальный же парень вроде. Был… Как вообще можно сравнивать Уткина со Шнягиным? 😒
Гулливера ведь можно сравнить с карликом)
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Ответ окечуква
Мелочные людишки. Ну спорола какая-то гламурная старушенция бред - ну плюнь да разотри, если это реально необоснованная нелепица. Так нет ведь, уже каждый из их тусовки высказался.
Во-первых, вовсе и не бред она спорола.
Во-вторых, их тусовка состоит только из сокорытников!
Ради интереса посмотри, кто сейчас остался из адекватных на Матч ТВ. Никого! Все разбежались!
И ни кто из бывших коллег, кто работал раньше на Матч ТВ Шнякина не поддерхал!
Даже Жора Ипотека сохраняет молчание :)
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Бездарные комментаторы матча, вместо которых люди слушают интершум, собираются в стаю для защиты — мы такие же как Уткин и Озеров. Нет, вы просто невообразимые бездари, которые бьются за свое место и свои ипотеки
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Ответ Давид Кочинян
Ну ты куда лезешь? Нормальный же парень вроде. Был… Как вообще можно сравнивать Уткина со Шнягиным? 😒
Да ну, нагучев такой же зазнайка, рассказывающий кучу ненужной информации во время матча.
+2
0
+2
Классный эфир был,надо же было как развеселить публику,при этом не забывая комментировать игру.Уткин просто спас тот матч от полного уныния
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